Ιδιωτικά νηπιαγωγεία: «Είμαστε ένα βήμα πριν το κλείσιμο»

Σοβαρές προειδοποιήσεις για το μέλλον των ιδιωτικών νηπιαγωγείων ακούστηκαν σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, στον απόηχο των αλλαγών στην προδημοτική εκπαίδευση.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ), Πόλυς Πολυβίου, η σταδιακή επέκταση της δωρεάν και υποχρεωτικής προδημοτικής έχει οδηγήσει σε μαζική μετακίνηση παιδιών από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα. «Στον ιδιωτικό τομέα μένουν πλέον σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά ηλικίας 0–3 ετών», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι σεβαστή, «ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι οικονομικά βιώσιμος αν περιοριστεί μόνο σε αυτές τις ηλικίες».

Ο κ. Πολυβίου προειδοποίησε ότι πολλά ιδιωτικά νηπιαγωγεία βρίσκονται «στο παρά πέντε» πριν το κλείσιμο, κάνοντας λόγο και για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δομών. Βουλευτές ανέφεραν ότι υπάρχουν ήδη πληροφορίες για ιδιωτικά νηπιαγωγεία τα οποία η φετινή χρονιά θα είναι η τελευταία τους.

Στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού. Σύμφωνα με τον ΣΙΠΕΚ, οι νεότερες γενιές δεν επιλέγουν τις νηπιαγωγικές σπουδές, ενώ ιδιωτικό πανεπιστήμιο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κλεισίματος του σχετικού κλάδου. Βουλευτές επισήμαναν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα νηπιαγωγεία, αλλά επεκτείνεται και στη δημοτική εκπαίδευση, με τις αφυπηρετήσεις να αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε καταγγελίες για ιδιωτικά νηπιαγωγεία που αποχώρησαν από το πρόγραμμα επιχορήγησης χωρίς έγκαιρη ενημέρωση των γονέων, με αποτέλεσμα οικογένειες να βρεθούν τον Σεπτέμβριο χωρίς διαθέσιμες θέσεις σε επιχορηγούμενες δομές.