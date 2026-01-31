Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΣΕΚ: Θα ζητηθεί έγκριση από ΥΠΟΙΚ για τις υπερωρίες των σχολικών συνοδών

«Αναμένεται θετική αντιμετώπιση δεν υπάρχει κανένας λόγος επί του παρόντος να εφαρμοστούν απεργιακά μέτρα».

Για το πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με το θέμα πληρωμής της υπερωριακής απασχόλησης έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 9 Ιανουαρίου και συμφωνήθηκε να ζητηθεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης 1:1,5 μετά τη συμπλήρωση των 38 ωρών απασχόλησης ενημερώνει με ανακοίνωση τα μέλη της, σχολικούς συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες, η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ.

Προστίθεται πως «για ένα θέμα που έχει συμφωνηθεί να επιλυθεί και έχει ήδη ζητηθεί η έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο αναμένεται θετική αντιμετώπιση δεν υπάρχει κανένας λόγος επί του παρόντος να εφαρμοστούν απεργιακά μέτρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΚΥΠΡΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥΠΟΙΚΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΣΥΝΟΔΟΣ

