Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Eurovision 2026: Ο Χρήστος Μάστορας θα τραγουδήσει στον εθνικό τελικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά live και το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Μαργαρίτα».

Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Weekend Live», ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026. με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει ένα τέταρτο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εμφάνισή του θα περιλαμβάνει δικές του επιτυχίες αλλά και ξένα τραγούδια, με έντονο το στοιχείο της Eurovision.

Μάλιστα, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά live και το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Μαργαρίτα».

Υπενθυμίζεται πως τα 14 από τα 28 τραγούδια για τη Eurovision 2026 θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό 7 τραγούδια θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική, που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό.

Πηγή: lifo.gr

Tags

EurovisionΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΕΛΛΑΔΑEUROVISION 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα