Eurovision 2026: Ο Χρήστος Μάστορας θα τραγουδήσει στον εθνικό τελικό

Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Weekend Live», ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026. με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει ένα τέταρτο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εμφάνισή του θα περιλαμβάνει δικές του επιτυχίες αλλά και ξένα τραγούδια, με έντονο το στοιχείο της Eurovision.

Μάλιστα, θα τραγουδήσει για πρώτη φορά live και το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Μαργαρίτα».

Υπενθυμίζεται πως τα 14 από τα 28 τραγούδια για τη Eurovision 2026 θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό 7 τραγούδια θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική, που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό.

