Διορίστηκε εκ νέου στη Δημόσια Εκπαίδευση η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου

Διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση έλαβε εκ νέου η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου. Η κ. Παναγιώτου, εκτός από υπουργός είναι και καθηγήτρια φιλολογικών, και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), τόσο η κ. Παναγιώτου όσο και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στην σχετική λίστα, θα πρέπει να απαντήσουν έως τις 20 Φεβρουαρίου κατά πόσον αποδέχεται ή όχι τον διορισμό, ο οποίος έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η σχετική νομοθεσία προνοεί τη διαγραφή της από τον κατάλογο διοριστέων, καθώς η κ. Παναγιώτου, δεν μπορεί να λάβει για δεύτερη φορά αναστολή του διορισμού της.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά το περσινό ζήτημα που είχε προκύψει με τον πρώτο της διορισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2025, όταν ήρθε ο πρώτος διορισμός για την υπουργό Γεωργίας, η κ. Παναγιώτου είχε υποβάλει αίτημα προς την ΕΕΥ για αναστολή του διορισμού της για έναν χρόνο, αίτημα το οποίο τελικά εγκρίθηκε ομόφωνα για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επρόκειτο, μάλιστα, για την πρώτη φορά που η ΕΕΥ κλήθηκε να εξετάσει αίτημα αναστολής από εν ενεργεία υπουργό.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αναστολή διορισμού κυρίως για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή συνέχισης σπουδών, ωστόσο η Επιτροπή εξετάζει κατά περίπτωση και άλλα αιτήματα που τίθενται ενώπιον της.

