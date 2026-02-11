Ζητά να δει Φυτιρή για την βία στα σχολεία η ΠΟΕΔ

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή ζητά η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), με αντικείμενο την πρόληψη και τη διαχείριση της βίας και της παραβατικότητας στις σχολικές μονάδες.

Σε σχετική επιστολή της, η ΠΟΕΔ τονίζει ότι, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου για θέματα ασφάλειας και υγείας των μελών της, επιθυμεί τη συζήτηση «σοβαρών ζητημάτων που αφορούν στην αύξηση των φαινομένων ακραίων επιθετικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών αλλά και στην προστασία της σχολικής κοινότητας από φαινόμενα βίας και παραβατικότητας».

Η οργάνωση των δασκάλων επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση περιστατικών βίαιης ή απειλητικής συμπεριφοράς από γονείς και κηδεμόνες σε βάρος του προσωπικού των σχολικών μονάδων. Όπως αναφέρει, τα φαινόμενα αυτά «υπονομεύουν και εμποδίζουν το παιδαγωγικό έργο, διαταράσσουν τη σχολική ζωή και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας εντός της σχολικής μονάδας».

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΟΕΔ εκφράζει την πρόθεσή της για ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργειών με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία Κύπρου, με έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και παραβατικότητας, ώστε –όπως σημειώνει– να διασφαλιστεί «συντονισμένη, έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση όπου αυτό απαιτείται».

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας και σεβασμού εντός της σχολικής κοινότητας, προς όφελος των παιδιών, των εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Η ΠΟΕΔ εκφράζει, τέλος, τη βεβαιότητά της για θετική ανταπόκριση στο αίτημά της και δηλώνει στη διάθεση του Υπουργείου για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.