Χαραλαμπίδης: «Σε καλά επίπεδα τα παράπονα ασθενών» μετά την επίσκεψη στο ΓΝ Λευκωσίας

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου», δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε δηλώσεις του, μετά την επίσκεψη, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με Διευθυντές τμημάτων και κλινικών, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη λειτουργία, τις ανάγκες και τις προκλήσεις του μεγαλύτερου νοσηλευτηρίου της χώρας.

Στη συνέχεια, ανέφερε, προχώρησε σε επιτόπια επίσκεψη στα τμήματα και τις κλινικές, συζητώντας από κοντά με το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Σε ερώτηση σχετικά με τυχόν προβλήματα του νοσοκομείου, ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε παράπονα ασθενών, τα οποία χαρακτήρισε σε γενικές γραμμές «σε πολύ καλά επίπεδα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, κατά την επίσκεψη έχει αναφερθεί ζήτημα ποιότητας φαγητού, το οποίο αφορά κυρίως το Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ τόνισε ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες υγείας, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά παράπονα.

Ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «παλαιές» υποδομές στα δημόσια νοσηλευτήρια, προσθέτοντας πως «γι’ αυτό και η Κυβέρνηση υλοποιεί έργα αναβάθμισης αξίας πέραν των 145 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου».