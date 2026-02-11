Στεφάνου: «Όχι κεραυνός εν αιθρία» το διαζύγιο με Χαραλαμπίδου – Καμία συζήτηση με Οδυσσέα για Προεδρικές (ηχητικό)

Το πολιτικό διαζύγιο του ΑΚΕΛ με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου «δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», σημειώνοντας πως «προηγήθηκαν κάποια πράγματα» που προετοίμασαν το έδαφος για την εξέλιξη.

Όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ είχε ξεκαθαρίσει ότι λόγω του περιορισμού των τριών θητειών ήθελε να αναζητήσει τρόπο συνέχισης της συνεργασίας με την κ. Χαραλαμπίδου «από άλλα εφαλτήρια», όπως έγινε και με άλλους βουλευτές. Παρέθεσε, μάλιστα, στοιχεία για την εφαρμογή του ορίου θητειών στο κόμμα, σημειώνοντας ότι είναι «καταστατικό» και «γνωστό» από το 1991.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, η πρόταση προς την κ. Χαραλαμπίδου ήταν «πρόταση-πλαίσιο», ώστε να διαπιστωθεί αν η ίδια «καταρχήν είναι θετική» και, εφόσον ήταν, να συζητηθεί μαζί της πώς θα διαμορφωνόταν. «Την ίδια ώρα είπαμε ότι μπορεί και η ίδια να προτείνει κάποιους άλλους τρόπους για συνέχιση της συνεργασίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η κ. Χαραλαμπίδου δήλωνε πως «δεν έχει αποφασίσει» και ότι θα αποφάσιζε σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ υπήρχαν και «μηνύματα» ότι «βλέπω τον εαυτό μου εντός της Βουλής». Όπως σημείωσε, στη συνάντηση που είχαν «την περασμένη Τετάρτη» ζητήθηκε να ξεκαθαρίσει τη στάση της: αν έχει διάθεση να συζητήσει την πρόταση, αν έχει κάτι άλλο να προτείνει, αλλά και αν «μιλά με άλλα κόμματα και συζητά το ενδεχόμενο να βρεθεί σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος», ενώ το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό.

«Εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα γίνει», είπε, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα εξάντλησε τα περιθώρια και είχε υποχρέωση «να προστατεύσουμε και το ίδιο μας το κόσμο».

Απαντώντας σε ερώτημα για το αν πλήττεται η εικόνα του ΑΚΕΛ λόγω της δημόσιας παρουσίας της κ. Χαραλαμπίδου, ο ΓΓ του κόμματος ανέφερε ότι στο παρελθόν αποχώρησαν και άλλοι «καταξιωμένοι» βουλευτές μετά τη συμπλήρωση των τριών θητειών, παραπέμποντας στο καταστατικό πλαίσιο και σημειώνοντας ότι «δεν κάναμε κάτι που δεν κάνουμε μέχρι τώρα». Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το ΑΚΕΛ αναγνώρισε την προσφορά της, αναφέροντας ότι η Προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η συμμετοχή στον ΟΑΣΕ προέκυψαν μέσω αποφάσεων του κόμματος.

Σε σχέση με την κοινοβουλευτική έδρα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ «δεν απαίτησε» ούτε «απαιτεί» να παραδοθεί. Όπως ανέφερε, η θέση του κόμματος είναι «διαχρονική» και αποτυπώθηκε σε ανακοίνωσή του, ενώ για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι το ΑΚΕΛ «έχουμε τοποθετήσει ως πρόεδρο τον κ. Κουκουμά».

Για το ενδεχόμενο συνέχισης αντιπαράθεσης μέσω ανακοινώσεων, ο κ. Στεφάνου δήλωσε: «Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να συνεχίσουμε οτιδήποτε», υποστηρίζοντας πως το κόμμα έκανε ό,τι θεωρεί «δεοντολογικό» και «ηθικό» έναντι του κόσμου του.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε επίσης στο φαινόμενο μετακινήσεων πολιτικών προς άλλα κόμματα ενόψει εκλογών, λέγοντας ότι «το μεταγραφικό παζάρι… δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο βοηθά την πολιτική ζωή του τόπου», προσθέτοντας ότι «προσθέτει στην απαξίωση» και ότι τέτοιες τακτικές μπορούν να λειτουργήσουν ως «boomerang».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως το ΑΚΕΛ δεν βρίσκεται σε συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές του 2028, με κανένα πρόσωπο, ούτε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. «Με κανέναν… κόμμα είτε πρόσωπο δεν συζητούμε για τις προεδρικές εκλογές του 28», ανέφερε, τονίζοντας ότι το κόμμα επικεντρώνεται στις βουλευτικές εκλογές και στον στόχο να βγει «πιο ισχυρό» στη Βουλή.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Στέφανου Στεφάνου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: