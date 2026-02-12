Εναρκτήρια Διάλεξη της Καθηγήτριας Κατερίνας Μαύρου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τιμά την ακαδημαϊκή εξέλιξη και τα επιτεύγματα του διδακτικού του προσωπικού μέσα από τον θεσμό των Εναρκτήριων Διαλέξεων, εμπνευσμένο από αντίστοιχες πρακτικές κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική. Η Εναρκτήρια Διάλεξη αποτελεί μια ιδιαίτερη και συμβολική στιγμή στην πορεία κάθε ακαδημαϊκού, προσφέροντάς του την ευκαιρία να παρουσιάσει στο κοινό το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό του έργο, καθώς και τη συμβολή του στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της κοινωνικής προσφοράς και της διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2026 (Τετάρτη, 18:00) στην αίθουσα 102 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Εναρκτήρια Διάλεξη της Καθηγήτριας Κατερίνας Μαύρου με τίτλο: Αποκλείοντας τον αποκλεισμό: Τεχνολογία, προσβασιμότητα κι εμείς.

Η Δρ. Κατερίνα Μαύρου είναι Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Διευθύντρια της Διεπιστημονικής Ερευνητικής Μονάδας Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, Αναπηρίας και Ενιαίας Εκπαίδευσης του Κέντρου Αριστείας SoScieAtH. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Τεχνολογία και Ενιαία Εκπαίδευση από το University of Birmigham, HB, και διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εκπαίδευση και την πολιτική αναπηρίας. Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στην υποστηρικτική τεχνολογία, την προσβασιμότητα και την ψηφιακή ενσωμάτωση. Υπηρετεί ως εθνική εμπειρογνώμονας στο European Disability Expertise και στο AccessibleEU Centre και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNICEF. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Οργανισμού Προώθησης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη, από τον οποίο βραβεύτηκε με το Diamond Award.

Κατά την Εναρκτήρια Διάλεξή της, θα εξετάσει τη σχέση τεχνολογίας και προσβασιμότητας πέρα από τη διάσταση των εργαλείων, δίνοντας έμφαση στις στάσεις, τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τη συλλογική ευθύνη. Αντλώντας από την έρευνα στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας και της ενιαίας εκπαίδευσης, αναδεικνύει το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης απέναντι στον αποκλεισμό.

Η διάλεξη είναι δωρεάν και ανοικτή στο κοινό. Θα ακολουθήσει δεξίωση.