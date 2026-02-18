Το Παν. Νεάπολις Πάφος φιλοξένησε το AI Winter Cyprus Camp 2026 για την Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος φιλοξένησε από 31 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2026 στην Πάφο το AI Winter Cyprus Camp 2026, ενισχύοντας την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας για την International Olympiad in Artificial Intelligence. Η διοργάνωση εστίασε στη συστηματική εκπαίδευση μαθητών στη Μηχανική Μάθηση και στην επίλυση απαιτητικών προβλημάτων με πραγματικά δεδομένα, σε συνθήκες διαγωνισμού.

Η International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI) είναι διεθνής μαθητική ολυμπιάδα αφιερωμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη Μηχανική Μάθηση. Όπως οι ολυμπιάδες μαθηματικών και πληροφορικής, απαιτεί από τους συμμετέχοντες να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα με σαφή χρονικά όρια και συνθήκες διαγωνισμού.

Στο camp συμμετείχαν 26 μαθητές και μαθήτριες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Σε 9 ημέρες έλαβαν μέρος σε 11 διαγωνισμούς Μηχανικής Μάθησης. Κάθε ημέρα περιλάμβανε δύο τρίωρους διαγωνισμούς και στη συνέχεια ανάλυση λύσεων και στρατηγικής. Οι δοκιμασίες είχαν πρακτικό χαρακτήρα, όπως πρόβλεψη τιμών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αναγνώριση εικόνων και αυτοματοποιημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου εγγράφων. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από ομαδικές δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη συνεργασία.

Ιδιαίτερη αξία είχε η επαφή των μαθητών με την πανεπιστημιακή κοινότητα και με φοιτητές του προγράμματος BSc Computer Science and Artificial Intelligence. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν το ακαδημαϊκό περιβάλλον και την εφαρμοσμένη διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη JetBrains σε συνεργασία με το Cyprus Computer Society (CCS) και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. Αποκλειστικός χορηγός για τη διαμονή και τη διατροφή ήταν ο Όμιλος Λεπτός, με υποστήριξη από τη JetBrains Foundation και το Technology Leaders of the Future (The Island Private School).

Εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν οι Alexander Avdiushenko, Svyatoslav Suglobov και Danila Biktimirov. Το Steering Committee αποτελείται από τον Πρόεδρο Σάββα Χατζηχριστοφή (NUP), τον Πανίκο Μασούρα (CCS) και τον Alexander Avdiushenko (Jetbrains).

Η προετοιμασία συνεχίζεται με επόμενα στάδια μέσα στη χρονιά, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση της κυπριακής αποστολής και την αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στη διεθνή διοργάνωση. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εντάσσει τη στήριξη τέτοιων δράσεων στις σταθερές του δεσμεύσεις για ακαδημαϊκή αριστεία, έρευνα και σύνδεση της εκπαίδευσης με την τεχνολογία. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το AI Winter Cyprus Camp, ενισχύει έμπρακτα την καλλιέργεια νέων ταλέντων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.