Σταδιακή αύξηση φόρου ταφής έως το 2039 – ΠΟΠ από το 2027 για μείωση αποβλήτων

Διαφοροποιούνται οι φόροι ταφής αποβλήτων με σταδιακές αυξήσεις ως το 2039 και στόχος είναι το Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) να εφαρμοστεί το 2027 και να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση των όγκων των αποβλήτων με την παράλληλη συλλογή στην πηγή, όπως δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου την Τετάρτη.

Σε δηλώσεις της στο Προεδρικό μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού η κ. Παναγιώτου υπενθύμισε ότι ο συντελεστής για την υγειονομική ταφή μειώθηκε από τα 35 ευρώ στα 10, με σταδιακή αύξηση κατά 5 ευρώ από το 2028.

Εξήγησε ότι η σταδιακή αυτή εφαρμογή δίνει στο κράτος τον αναγκαίο χρόνο να ολοκληρώσει το δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας μικρών και χωριστά συλλεχθέντων αποβλήτων όπως προβλέπεται στο σχέδιο διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων και παράλληλα δίνει στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης το χρόνο να εφαρμόσουν και να εδραιώσουν τα προγράμματα διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής μέσω του συστήματος ΠΟΠ.

«Η εκτιμώμενη επιβάρυνση στο ετήσιο τέλος σκυβάλων ανά νοικοκυριό χωρίς το ΠΟΠ ενδεικτικά θα φτάσει τα 10 ευρώ και 60 σεντ ως το 2027, ενώ με την εφαρμογή του ΠΟΠ η επιβάρυνση περιορίζεται ακόμη περισσότερο ενδεικτικά από τα 2 ευρώ και 54 σεντ στα 6 ευρώ και 76 σεντ περίπου», είπε η Υπουργός.

Η κ. Παναγιώτου πρόσθεσε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος, δηλαδή τα τέλη αυτά να μην μετακυλιστούν στους πολίτες.

«Για το σκοπό αυτό οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα λάβουν συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ από την εφαρμογή του ΠΟΠ εκ των οποίων τα 23 εκατομμύρια προέρχονται από την έγκριση του φόρου ταφής , ένα κρίσιμο ορόσημο του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε ότι εντός του 2026 θα ξεκινήσει σταδιακή διάθεση των 48 εκατομμυρίων για τη χωριστή συλλογή αναλόγως της προόδου υλοποίησης των σχεδίων δράσης των τοπικών αρχών.

«Παραμένουν βεβαίως εκκρεμότητες, όπως είναι η κατάθεση των σχεδίων δράσης και η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των υποδομών των ΟΕΔΑ. Το κράτος έχει ήδη αναθέσει ειδική μελέτη για να διασφαλίσει ότι η αναβάθμιση θα γίνει σωστά, αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος όπως αυτά που είδαμε στο Πεντάκωμο», είπε η Υπουργός.

Ανέφερε παράλληλα ότι η σημερινή εξέλιξη δεν είναι απλώς μία τεχνική ρύθμιση, είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς μία νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων, μείωση του όγκου, ενίσχυση της ανακύκλωσης, προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως δίκαιη μετάβαση χωρίς επιβάρυνση των πολιτών.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση υπενθύμισε ότι το ΠΟΠ έχει σχέδια δράσης και εφαρμόζονται με βάση του τι αποφάσισε η κάθε τοπική αρχή.

Η κ. Παναγιώτου είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει το ΠΟΠ το 2027 και σήμερα γίνεται ένα πρώτο βήμα. «Η νομοθεσία για το ΠΟΠ είναι εκεί και επιθυμούμε να εφαρμοστεί σωστά και ανταποδοτικό προς τους πολίτες και αυτό κάνουμε», σημείωσε.

«Είναι μια καινούργια διαδικασία, και θα υπάρχουν προβλήματα αλλά θα δουλέψουμε με τις τοπικές αρχές και στόχος είναι η μείωση των όγκων των αποβλήτων», ανέφερε.

«Η αύξηση κατά πέντε ευρώ θα είναι ως το 2039 αλλά η αύξηση θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή του ΠΟΠ. Η αύξηση των πέντε ευρώ δεν σημαίνει και αύξηση στην επιβάρυνση γιατί θα μειώνονται οι τόνοι αποβλήτων και θα εφαρμόζεται η χωριστή συλλογή», εξήγησε.

