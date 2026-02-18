Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Αννίτα Δημητρίου: «Υπάρχουν προβλήματα» στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Πρόεδρος της Βουλής δηλώνει ότι η Επιτροπή Υγείας θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, με έμφαση στα ΤΕΠ και στις ελλείψεις.

Υπάρχουν προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής θα παρακολουθεί το θέμα και θα ασκηθεί ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SANT) στη Βουλή και κληθείσα να σχολιάσει την κατάσταση στο Νοσοκομείο Λάρνακας, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών».

Διαβεβαίωσε ότι η αρμόδια Επιτροπή Υγείας της Βουλής θα παρακολουθεί το θέμα και θα ασκηθεί ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Σημείωσε ότι «στόχος δεν είναι ποτέ η ωραιοποίηση και δεν θα πρέπει την ανάδειξη ζητημάτων προβλημάτων να την εκλαμβάνουμε ως αρνητική κριτική, αλλά ως έναν τρόπο για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Υπάρχουν προβλήματα ναι, υπάρχουν αδυναμίες ναι, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα θετικά».

Υπάρχει πρόβλημα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι αν και υπάρχει βελτίωση, δεν είναι αρκετή. «Ειδικά για το τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά και για άλλες ελλείψεις, που παρατηρούνται ειδικότερα στο νοσοκομείο της Λάρνακας», είπε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε παράλληλα ότι είναι ο ρόλος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής αλλά και ο ρόλος των δημοσιογράφων να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάδειξη και την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα