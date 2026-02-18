Αννίτα Δημητρίου: «Υπάρχουν προβλήματα» στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Υπάρχουν προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής θα παρακολουθεί το θέμα και θα ασκηθεί ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SANT) στη Βουλή και κληθείσα να σχολιάσει την κατάσταση στο Νοσοκομείο Λάρνακας, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών».

Διαβεβαίωσε ότι η αρμόδια Επιτροπή Υγείας της Βουλής θα παρακολουθεί το θέμα και θα ασκηθεί ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Σημείωσε ότι «στόχος δεν είναι ποτέ η ωραιοποίηση και δεν θα πρέπει την ανάδειξη ζητημάτων προβλημάτων να την εκλαμβάνουμε ως αρνητική κριτική, αλλά ως έναν τρόπο για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Υπάρχουν προβλήματα ναι, υπάρχουν αδυναμίες ναι, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα θετικά».

Υπάρχει πρόβλημα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι αν και υπάρχει βελτίωση, δεν είναι αρκετή. «Ειδικά για το τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά και για άλλες ελλείψεις, που παρατηρούνται ειδικότερα στο νοσοκομείο της Λάρνακας», είπε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε παράλληλα ότι είναι ο ρόλος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής αλλά και ο ρόλος των δημοσιογράφων να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάδειξη και την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ