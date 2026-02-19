Συμφωνία Πανεπιστημίων Frederick και Μάντσεστερ για Ιατρική Σχολή στη Λεμεσό - Πότε ξεκινά

Στρατηγική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου για τη δημιουργία της πρώτης Ιατρικής Σχολής στη Λεμεσό συνήψε το Πανεπιστήμιο Frederick.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Frederick, η Σχολή αναμένεται να προσφέρει από το 2028 ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής, το οποίο θα βασίζεται στο πρόγραμμα του Μάντσεστερ. «Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ότι το νέο πτυχίο Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) θα θεμελιωθεί πάνω στη δομή, τα μαθησιακά αποτελέσματα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών του Μάντσεστερ, ενός προγράμματος που έχει καθιερωθεί για την ενσωμάτωση της κλινικής εμπειρίας, της διδασκαλίας που βασίζεται στην έρευνα και της μάθησης με επίκεντρο τον ασθενή», τονίζεται.

Η ανακοίνωση της στρατηγικής συμφωνίας έγινε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 60 χρόνων προσφοράς του οργανισμού.

Κάνοντας – μεταξύ άλλων – λόγο για «μια συνεργασία-ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Frederick και για την ανάπτυξη της ιατρικής εκπαίδευσης στην Κύπρο», σημείωσε ότι «η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick θα συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευθύνη, εκπαιδεύοντας γιατρούς που θα συνδυάζουν επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου με ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών». Μαζί, είπε, «φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, στην πρόοδο της ιατρικής έρευνας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, στην Κύπρο, στην περιοχή και διεθνώς».

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Αντιπρύτανης της Σχολής Βιολογίας, Ιατρικής και Υγείας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Καθηγητής Allan Pacey MBE, καθώς και η Διευθύντρια Προπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Καθηγήτρια Margaret Kingston, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Καθηγητής Pacey ανέφερε – μεταξύ άλλων – ότι «Το νέο πρόγραμμα ιατρικής αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια συνεργασία μεταξύ δύο ιδρυμάτων. Αντιπροσωπεύει μια κοινή επένδυση στο μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης. Μαζί, θα εργαστούμε ώστε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick να εκπαιδεύει γιατρούς που να είναι επιστημονικά καταρτισμένοι, κλινικά ικανοί, να έχουν ενσυναίσθηση και να είναι συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ θα παραχωρήσει άδεια χρήσης του αναγνωρισμένου προγράμματος ιατρικής του και θα παρέχει, παράλληλα, εκπαίδευση στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick. «Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες του συστήματος υγείας, αλλά και το ρυθμιστικό και πολιτισμικό πλαίσιο της Κύπρου, διασφαλίζοντας ότι οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις τοπικές και περιφερειακές ιατρικές ανάγκες, ενώ παράλληλα θα επωφελούνται από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πλαίσιο», προστίθεται.

«Μετά την οριστικοποίησή του, το πρόγραμμα θα υποβληθεί προς αξιολόγηση και πιστοποίηση στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Η Υπηρεσία Ιατρικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ θα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθώς και συνεχή επιμόρφωση, με στόχο την επικαιροποίηση και τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος», αναφέρεται.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με κορυφαία νοσηλευτήρια της Λεμεσού, το Mediterranean Hospital of Cyprus και την Πολυκλινική Υγεία, για την παροχή κλινικής εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες ιατρικής, σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. «Μέχρι την έναρξη του προγράμματος, το δίκτυο των συνεργαζόμενων νοσοκομείων αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθούν επίσημες συνεργασίες με γενικούς γιατρούς, με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών και των φοιτητριών», σημειώνεται.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε νέο κτήριο που θα ανεγερθεί δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό. Το νέο κτήριο θα πληροί τις προδιαγραφές που έχει υποδείξει η Σχολή Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ για την προσφορά του προγράμματός της, δίνοντας έμφαση σε χώρους ομαδικής μάθησης (team-based learning), υπερσύγχρονα εργαστήρια και σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές.

