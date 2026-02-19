Μέχρι 31 Μαρτίου 2026 οι αιτήσεις ενίσχυσης στους τομείς φρούτων-λαχανικών

Tην παραλαβή Αιτήσεων Ενίσχυσης των Παρεμβάσεων του Τομέα Φρούτων-Λαχανικών ανακοίνωσαν το Τμήμα Γεωργίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), προσθέτοντας ότι η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης γίνεται σε ετήσια βάση μέχρι και τις 31 Mαρτίου 2026 και αντιστοιχεί στις δαπάνες που προκύπτουν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, δικαιούχοι συμμετοχής στις Παρεμβάσεις του Τομέα Φρούτων-Λαχανικών είναι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών του Τομέα Οπωροκηπευτικών που έχουν εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα από την αρμόδια Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και την αίτηση από τις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας, του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 και του ΚΟΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις παραγωγών θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.