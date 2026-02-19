Τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική ισχύ που έχουν αναπτύξει στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003 καθώς ΗΠΑ και Ιράν προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου.

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να ενισχύσει τις πιθανότητες επιβίωσής του σε περίπτωση που οι διπλωματικές συνομιλίες καταρρεύσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων και Αμερικανούς αξιωματούχους παρατηρείται αναδιάταξη μεγάλου αριθμού αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών σε βάσεις της περιοχής, ενώ επιπλέον πολεμικά πλοία, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και υποβρύχια κατευθύνονται επίσης προς την περιοχή.

Ένα από τα πολεμικά πλοία είναι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο διασχίζει τον Ατλαντικό με προορισμό τη Μεσόγειο. Εκεί θα ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται ήδη στην περιοχή. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ότι ένα πυρηνικό υποβρύχιο βρίσκεται ήδη στη Μεσόγειο ή σε παρακείμενη περιοχή.

Συνολικά, πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Το USS Gerald R. Ford μετακινήθηκε από αποστολή του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Θάλασσα προς την Καραϊβική, όπου συμμετείχε στη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με το κανάλι NBC η παρουσία δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων σε απόσταση κρούσης από το Ιράν θα μπορούσε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους πληγμάτων σε στόχους εντός του Ιράν χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη που σταθμεύουν σε γειτονικά κράτη.

Ορισμένα κράτη της περιοχής, όπως τα αραβικά κράτη του Κόλπου, φοβούνται ότι το Ιράν ενδέχεται να προβεί σε αντίποινα εάν πλήγματα εξαπολυθούν από το έδαφος τους, γεγονός που καθιστά τα αεροπλανοφόρα κρίσιμο εναλλακτικό μέσο.

Το NBC αναφέρει επίσης ότι παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ θα ενεργήσουν μόνες τους ή σε συντονισμό με το Ισραήλ, καθώς και αν τα πιθανά πλήγματα θα περιοριστούν σε πυρηνικούς στόχους ή θα αποτελέσουν ευρύτερη επιχείρηση με στόχο ακόμη και αλλαγή καθεστώτος.

Ερωτηθείς την προηγούμενη Παρασκευή γιατί αποστέλλεται δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο, ο Πρόεδρος Τραμπ απάντησε: «σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία».

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη συμφώνησαν για νέο κύκλο έμμεσων επαφών. Το Ιράν ανέφερε μετά τις συνομιλίες ότι υπήρξε κατανόηση επί των βασικών αρχών μιας συμφωνίας και ζήτησε επιπλέον μία εβδομάδα για περαιτέρω επεξεργασία.

Η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή» του Προέδρου και ότι «το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να καταλήξει σε συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ και αυτή την κυβέρνηση».

Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Axios ανέφερε ότι οι Ιρανοί πρέπει να επιστρέψουν μέχρι το τέλος του μήνα με ένα πακέτο μέτρων που να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στη Γενεύη σχετικά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

Αναλυτές στις ΗΠΑ επισημαίνουν ότι δεν αποκλείεται, ωστόσο, η μετακίνηση δυνάμεων να αποτελεί και μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε το πρωί της Πέμπτη μιλώντας στο Συμβούλιο Ειρήνης προθεσμία 10 ημερών για να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει τη διπλωματία με το Ιράν ή θα διατάξει στρατιωτικό πλήγμα.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν πιθανότατα θα ήταν μια εκτεταμένη εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων — και θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός ημερών.

Ο Τραμπ την Τετάρτη το μεσημέρι έκανε σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους του, μεταξύ αυτών ο Σ. Γουίτκοφ και Τ. Κούσνερ τοσχετικά με την κρίση με το Ιράν. Ενημερώθηκε για τις πυρηνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη και η ομάδα συζήτησε τα επόμενα βήματα.

Ο βουλευτής Ρο Κάνα, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιδιώξει την επόμενη εβδομάδα ψηφοφορία για τον περιορισμό της δυνατότητας του Προέδρου Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου. Παρόμοια προσπάθεια είχε αποτύχει τον περασμένο Ιούνιο, σχεδόν μία εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος διέταξε μονομερώς πλήγματα κατά τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων χωρίς διαβούλευση με τη Βουλή και τη Γερουσία.

«Η έναρξη πολέμου απαιτεί το Κογκρέσο», δήλωσε ο βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, Ρεπουμπλικανός και συνυποστηρικτής της πρωτοβουλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ