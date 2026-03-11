Εκδήλωση Στρογγυλής Τραπέζης στο Παν. Νεάπολις Πάφος: «Εκλογές, Παραπληροφόρηση και Ψηφιακές Πλατφόρμες»

Το NUP Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, σε συνεργασία με το Fact Check Cyprus, το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας και το CARDET, διοργανώνει εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Εκλογές, Παραπληροφόρηση και Ψηφιακές Πλατφόρμες», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο ουσιαστικού και τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, οργανισμών επαλήθευσης πληροφοριών (fact-checking) και της τοπικής κοινωνίας. Με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές και το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις μορφές και τεχνικές εκλογικής παραπληροφόρησης, στον ρόλο των τηλεοπτικών μέσων και των ψηφιακών πλατφορμών, στις αρμοδιότητες των εθνικών Digital Services Coordinators, στον ρόλο και τα όρια του fact-checking, καθώς και στη σχέση μεταξύ ρύθμισης, ελευθερίας της έκφρασης και δημοκρατικής προστασίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γιώργος Παυλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet AI-2-TRACE-CRIME του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι Άντρη Αριστείδου και Μιχάλης Λαμπριανίδης από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, η Ελένη Γαβριήλ, Επικεφαλής του NUP Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λέκτορας Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Θάνος Σιτίστας από το Greece Fact Check, ο Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η Λουκία Ταξιτάρη, Αρχισυντάκτρια του Fact Check Cyprus και Επίκουρη Καθηγήτρια Πειραματικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, και ο Μαρίνος Παπαϊωακείμ, Strategic Partnerships and Development Lead του CARDET.

Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από κρίσιμα ζητήματα δημοκρατίας, ψηφιακής διακυβέρνησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης ως χώρου τεκμηριωμένης ανάλυσης, θεσμικής ευθύνης και κοινωνικής παρέμβασης.

Για διαδικτυακή παρακολούθηση: https://bit.ly/47tgx83