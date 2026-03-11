Εκτάκτως στην Κύπρο ο επίτροπος Βάρχελι για αφθώδη πυρετό - Τι ζητούσε πριν από δύο εβδομάδες

Το δίλημμα στο οποίο έχει παγιδευτεί η Κύπρος ως προς τον τρόπο αποτροπής της διασποράς του αφθώδους πυρετού, μαζικές θανατώσεις ζώων (συμπτωματικών και ασυμπτωματικών) σε μολυσμένες μονάδες ή όχι, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή. Τότε με την έκτακτη παρουσία του στο νησί –η δεύτερη μετά τις 26 Φεβρουαρίου- ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ευημερία των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, αναμένεται να συμβάλει στο ξεκαθάρισμα της κατεύθυνσης.

Στο μεταξύ, το Προεδρικό διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα την κάθοδο του Επιτρόπου, προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα στους κόλπους των κτηνοτρόφων, οι οποίοι άρχισαν να οργανώνουν συγκεντρώσεις συντονισμού και διαμαρτυρίας κατά των θανατώσεων των ασυμπτωματικών ζώων. Μάλιστα ακούγονται και από ομάδες κτηνοτρόφων φωνές άρνησης θανάτωσης ακόμα και των θετικών στον ιό αιγοπροβάτων, με το επιχείρημα ότι σε αντίθεση με τις αγελάδες, αυτά δεν επηρεάζονται και δεν πεθαίνουν (Πρωινό Δρομολόγιο - ΡΙΚ, 11-03-26 ). Πάντως, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρίνισαν επισήμως το απόγευμα της Τετάρτης ότι οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται με προτεραιότητα σε μονάδες βοοειδών, όπου παρουσιάζονται έντονα κλινικά συμπτώματα αφθώδους πυρετού. Μέτρο που θα τηρηθεί μέχρι να αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Χρειάζεται υπευθυνότητα και νηφαλιότητα, μακριά από λαϊκισμούς για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και όσους έχουν επηρεαστεί», δήλωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «έχει διευθετηθεί όπως ο αρμόδιος Επίτροπος, Όλιβερ Βάρχελι, έρθει στη χώρα μας την Παρασκευή και θα έχει συνάντηση με τους επηρεαζόμενους φορείς».

Η εν λόγω απόφαση, όπως είπε, προκύπτει από την επαφή του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι την Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό μετά τη σύσκεψη της Κυριακής, ο Πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Η σφαγή των ζώων, όλοι οι περιορισμοί και τα μέτρα επιτήρησης είναι τα πιο σημαντικά», είπε πριν δύο εβδομάδες ο Επίτροπος

Η Κύπρος δεν είναι μόνη της, ανέφερε στην προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί, στις 26 Φεβρουαρίου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία των Ζώων Όλιβερ Βάρχελι, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει και θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους, τα ζώα και το νησί. Μιλούσε στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» στη Λάρνακα ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που ασχολούνται με τον αφθώδη πυρετό, στην παρουσία της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρίας Παναγιώτου.

Ωστόσο η αύξηση που καταγράφεται στους αριθμούς των κρουσμάτων, 38 μονάδες μέχρι σήμερα, δεν αντικατοπτρίζει την αισιόδοξη νότα που θέλησε να δώσει εκείνη τη μέρα. Συγκεκριμένα είπε «αν όλα πάνε καλά, μετά από δύο εβδομάδες δεν θα υπάρχουν νέες εστίες μόλυνσης και αυτό σημαίνει ότι τότε θα μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την έξοδο από την κατάσταση της κρίσης».

Σύμφωνα με εκείνες τις δηλώσεις του κ. Βάρχελι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό τώρα σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο, «είναι να ακολουθούν όλοι τους κανόνες. Η σφαγή των ζώων, όλοι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και τα μέτρα επιτήρησης είναι τα πιο σημαντικά». Διευκρίνισε ότι ο αφθώδης πυρετός είναι «η πιο μεταδοτική ασθένεια που υπάρχει. Μεταδίδεται με τον άνεμο και μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και με τη σόλα του παπουτσιού και είναι εξαιρετικά μεταδοτική».

Ο κ. Βάρχελι ανέφερε επίσης ότι «θέλουμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους και πρέπει να είναι συντετριμμένοι που βλέπουν να εμφανίζεται αυτή η ασθένεια. Είναι πολύ δύσκολο γι’αυτούς και θα τους βοηθήσουμε με τα εμβόλια, θα τους προσφέρουμε οικονομική αποζημίωση και θα φροντίσουμε να διατηρήσουν τα μέσα διαβίωσής τους». Σημείωσε ότι θα βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας «μέχρι να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση».

Αφού είπε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στη διάθεσή μας» ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι «τώρα πρέπει να συνεργαστούμε πραγματικά, να επιβάλλουμε και να ακολουθούμε τους κανόνες. Ελπίζω ότι αυτό σημαίνει πως μπορούμε να σώσουμε το υπόλοιπο νησί, μπορούμε να σώσουμε τα υπόλοιπα ζώα και τους κτηνοτρόφους και πραγματικά να μειώσουμε στο ελάχιστο την περίοδο της κρίσης».

«Οι ευρωπαϊκοί κανόνες βιοασφάλειας είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο»

Στις δηλώσεις του ο κ. Βάλχελι σημείωσε επίσης ότι «οι ευρωπαϊκοί κανόνες βιοασφάλειας είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο και αν τους ακολουθήσουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας και τους κτηνοτρόφους μας». Σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κρέας και το χαλλούμι που αγοράζει ο κόσμος από τα καταστήματα είναι απολύτως ασφαλή για κατανάλωση και πρόσθεσε ότι «θα διασφαλίσουμε ότι, με όλα τα μέτρα περιφερειοποίησης που έχουμε θεσπίσει, θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το χαλλούμι και αλλού, εκτός Κύπρου».

Όπως είπε «θα βοηθήσουμε την Κύπρο να διατηρήσει αυτό το καθεστώς και πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες τοπικά». Πρόσθεσε ότι «οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι πάντα κρίσιμες, θα είμαστε μαζί σας σε όλη τη διαδρομή», ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι «μετά από δύο εβδομάδες η κατάσταση θα χαλαρώσει».