Live: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

Διανύουμε ήδη την 12η ημέρα από την έναρξη του πολέμου και η κατάσταση φαίνεται να εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση στη Μέση Ανατολή. Νέες πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Τελ Αβίβ, με τις σειρήνες να ηχούν ξανά στην πόλη. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό, ενώ το Ιράν συνεχίζει να απαντά με πλήγματα σε χώρες του Κόλπου. Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται επίσης μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Το Ιράν ανακοίνωσε μια νέα φάση εκτοξεύσεων πυραύλων και drones, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που σαρώνει τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με αναφορές από μέσα ενημέρωσης και στρατιωτικές πηγές, η Τεχεράνη εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα κατά στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής, περιλαμβανομένου και του Ισραήλ.

BREAKING: Islamic Revolutionary Guard: In continuation of Wave 37, the launch of new-generation Khorramshahr missiles towards American bases in the region is ongoing. pic.twitter.com/OFU4frkTOt — World Source News (@Worldsource24) March 11, 2026

Την ίδια ώρα ιρανικό drone χτύπησε μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Εν τω μεταξύ ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη με πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες στην περίπτωση που έχουν ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ.

