Συνέδριο: «Από τα χνάρια του Χθες, στο Όραμα του Αύριο»

Η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Από τα χνάρια του Χθες, στο Όραμα του Αύριο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, στις 18:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του σχολείου.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και της μακρόχρονης εκπαιδευτικής προσφοράς της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, καθώς και η διαχρονική της συμβολή στην κυπριακή εκπαίδευση και παιδεία. Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να φωτίσει το όραμα του σχολείου για το παρόν και το μέλλον, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες με τους:

Αλέξη Μιχαηλίδη, Ανδρέα Παράσχο, Άννα Πιττάλη και Δρ. Ιωσήφ Στρούθο. Την εκδήλωση θα διανθίσει μουσικά ο Σταύρος Σιδεράς.

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει μια ουσιαστική ευκαιρία διαλόγου και προβληματισμού γύρω από την ιστορική διαδρομή, την εκπαιδευτική ταυτότητα και τις μελλοντικές προοπτικές της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.