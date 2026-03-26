Βίντεο: Το λεβέντικο ζεϊμπέκικο του νεαρού Μάνθου που ξεσήκωσε την Πλατεία Συντάγματος μετά τη χθεσινή παρέλαση

Σε ένα εορταστικό τοπίο είχε μετατραπεί χθες η Αθήνα καθώς χιλιάδες κόσμου βρέθηκε για άλλη μια χρονιά στην στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου και ταυτόχρονα σε αρκετές ακόμα εκδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει συνήθεια στη Πλατεία Συντάγματος να στήνεται ένα μικρό γλέντι αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης.

Η χορευτική ομάδα του Αλέξανδρου Μούσουλου για τέταρτη διαδοχική χρονιά έστησε το δικό της γλέντι στην πλατεία και 120 χορευτές χόρεψαν χασάπικο και φυσικά ζεϊμπέκικο. Ένα ζεϊμπέκικο μάλιστα έγινε viral συγκεντρώνοντας σχεδόν 1 εκατ. προβολές στο TikTok μέσα σε μερικές ώρες.

Ο λόγος για το ζεϊμπέκικο του νεαρού Μάνθου που είναι μέλος της χορευτικής ομάδας και τράβηξε τα βλέμματα χορεύοντας χθες στη κεντρική πλατεία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί, τον θαύμαζαν. Το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok έχει συγκεντρώσει ως τώρα πάνω από 100.000 like, 1.600 σχόλια, ενώ οι προβολές του βίντεο είναι 903.700 μέχρι στιγμής. Πολύ γρήγορα όμως θα ξεπεράσει το εκατομμύριο

Δείτε το ζεϊμπέκικο του νεαρού Μάνθου:

Το δικό του ζεϊμπέκικο χόρεψε και ο επικεφαλής της χορευτικής ομάδας, ο έμπειρος χορευτής Αλέξανδρος Μούσουλος

Φυσικά άπαντες όσοι βρέθηκαν χθες στη πλατεία Συντάγματος χειροκρότησαν ένθερμα όλους τους χορευτές που έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στο κέντρο της Αθήνας.

