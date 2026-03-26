Συναλλαγματικές ισοτιμίες, κεφαλαιαγορά και δημοσιονομική βιωσιμότητα συζητά αύριο το Eurogroup

Η επικείμενη συνεδρίαση του Eurogroup, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης, αναμένεται να επικεντρωθεί στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στη διαχείριση των αυξημένων τιμών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε ανώτερος κοινοτικός διπλωμάτης, ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων της κατάστασης στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά ενέργειας και στα ενδεχόμενα σχετικά μέτρα. Η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει αξιολόγηση της κατάστασης και προκαταρκτική ανάλυση πιθανών εθνικών μέτρων ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζεται από διάφορα κανάλια. Όπως την αύξηση των τιμών ενέργειας, την πτώση στις αξίες των μετοχών και την αστάθεια στις αγορές κρατικών ομολόγων. Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία έχει αναθεωρήσει πρόσφατα τις μακροοικονομικές προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στα εθνικά μέτρα που μπορούν να μετριάσουν τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Όπως επισημάνθηκε, η εμπειρία από προηγούμενες αυξήσεις των τιμών ενέργειας, δείχνει ότι τα μέτρα στήριξης, αν και απαραίτητα, συνοδεύονται από σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται η δημοσιονομική βιωσιμότητα, η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών και η προώθηση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

Στη συνεδρίαση προβλέπεται επίσης να λάβει χώρα ενημέρωση από τα έξι μεγάλα κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά με την πρόοδο στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα των κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στα θέματα της Ευρωζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί η ανάγκη για στοχευμένα εθνικά μέτρα, ενώ θα συζητηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την καλύτερη στόχευση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η συνεδρίαση του Eurogroup αναμένεται να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας, τις προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και τις πιθανές πολιτικές απαντήσεις των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ