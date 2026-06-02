Airbnb: Τα λάθη που καίνε τους ιδιοκτήτες

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμίσθωσαν διαμερίσματα μέσω Airbnb, Booking και Vrbo βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες μπροστά σε ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων από την ΑΑΔΕ, με την Εφορία να τους ενημερώνει ότι εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις και στα στοιχεία που διαβίβασαν οι ίδιες οι πλατφόρμες.

Τα νέα ραβασάκια αφορούν εισοδήματα των ετών 2020 έως 2023 και ανοίγουν έναν νέο γύρο ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με πολλούς ιδιοκτήτες να διαπιστώνουν ότι το πρόβλημα δεν ξεκινά απαραίτητα από αδήλωτα εισοδήματα, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν και δηλώθηκαν τα ποσά. Το βασικό σημείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη σύγχυση αφορά τις προμήθειες των ψηφιακών πλατφορμών.

Πολλοί φορολογούμενοι δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις τα καθαρά ποσά που τελικά μπήκαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δηλαδή αφού αφαιρέθηκαν οι κρατήσεις και οι προμήθειες Airbnb ή Booking. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ φαίνεται να συγκρίνει τα ακαθάριστα ποσά που απέστειλαν οι πλατφόρμες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι προμήθειες. Eτσι, σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται διαφορές που για την Eφορία μεταφράζονται σε «αδήλωτο εισόδημα».

Oι προμήθειες

Στην πράξη, δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να είχε συνολικές κρατήσεις 10.000 ευρώ, αλλά να έλαβε τελικά 8.800 ευρώ μετά τις κρατήσεις της πλατφόρμας. Αν δήλωσε μόνο τα 8.800 ευρώ, η ΑΑΔΕ εντοπίζει διαφορά 1.200 ευρώ και ζητά εξηγήσεις ή τροποποιητική δήλωση.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι προμήθειες των πλατφορμών δεν εκπίπτουν από το εισόδημα ακινήτων, κάτι που ουσιαστικά δικαιώνει τη γραμμή της Eφορίας.

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν τα ειδοποιητήρια καλούνται πλέον να κινηθούν προσεκτικά και να μην αγνοήσουν τα μηνύματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και να κατεβάσουν αναλυτικά τα στοιχεία των κρατήσεων, payouts και προμηθειών για κάθε φορολογικό έτος που ελέγχεται.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκρίνουν τα ποσά αυτά με όσα δήλωσαν στο Ε2 και στο Ε1, ώστε να εντοπίσουν πού ακριβώς δημιουργείται η απόκλιση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, καθώς σε αρκετές υποθέσεις οι πλατφόρμες εμφάνιζαν ολόκληρο το ποσό σε έναν μόνο διαχειριστή ακινήτου, ενώ το εισόδημα είχε επιμεριστεί φορολογικά σε περισσότερους συνιδιοκτήτες. Αυτό έχει οδηγήσει σε νέες αποκλίσεις που τώρα καλούνται να εξηγηθούν με δικαιολογητικά και έγγραφα.

Ενα ακόμη σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες αφορά ακυρώσεις κρατήσεων, επιστροφές χρημάτων ή αλλαγές πληρωμών που ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά στις πλατφόρμες και διαφορετικά στις φορολογικές δηλώσεις. Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα, χωρίς να εξετάζονται πάντα εξαρχής οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πρέπει ο ίδιος να αποδείξει με στοιχεία πού δημιουργήθηκε η διαφορά.

Οι προθεσμίες

Οι προθεσμίες που έχει θέσει η ΑΑΔΕ θεωρούνται κρίσιμες. Για τις υποθέσεις του 2020 οι εξηγήσεις ή οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ για τα επόμενα φορολογικά έτη η προθεσμία φτάνει έως τις 30 Ιουλίου. Το 2020 αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη πίεση λόγω παραγραφής, καθώς η χρήση κλείνει οριστικά στο τέλος του έτους και η Εφορία θέλει να έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις της εγκαίρως.

Οσοι αποδεχτούν τα ευρήματα και προχωρήσουν σε τροποποιητικές δηλώσεις θα κληθούν να πληρώσουν τον επιπλέον φόρο που προκύπτει, μαζί με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Παράλληλα, θα επιβληθεί πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης, το οποίο όμως μειώνεται στο 25% της διαφοράς φόρου λόγω της διαδικασίας οικειοθελούς συμμόρφωσης που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ. Αντίθετα, όσοι δεν κάνουν καμία ενέργεια κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, με την υπόθεσή τους να περνά σε επόμενο στάδιο διερεύνησης.

Φοροτεχνικοί πάντως εκτιμούν ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις δεν αποκλείεται να οδηγηθούν ακόμη και στη Δικαιοσύνη, καθώς ήδη υπάρχουν ιδιοκτήτες που είχαν αμφισβητήσει παλαιότερους ελέγχους για τα έτη 2018 και 2019. Μέχρι στιγμής, όμως, η γραμμή της φορολογικής διοίκησης παραμένει αυστηρή και στηρίζεται στην ερμηνεία ότι οι προμήθειες των πλατφορμών δεν αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα.

Πηγή: newmoney.gr