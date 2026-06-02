Στο 20% οι απώλειες του τουρισμού, αισιοδοξία για κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Στο 20% ανέρχονται, μέχρι σήμερα, οι απώλειες στον τουριστικό τομέα λόγω της κατάστασης που συνεχίζεται στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Χρίστος Αγγελίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), εκφράζοντας αισιοδοξία για ανάκαμψη τους υπόλοιπους μήνες με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Δυστυχώς, συνέχισε «οι απώλειες για όλη τη χρονιά μέχρι σήμερα, φαίνεται να είναι της τάξης του 20%, ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα. Ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοικτά και εργάζονται ολόχρονα, έχουν ήδη χάσει τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, με αποτέλεσμα αντί να κερδίζουν να χάνουν εισοδήματα».

Σε ερώτηση κατά πόσον ζητήθηκε η οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αγγελίδης απάντησε πως «αυτό είναι κάτι που ζητήσαμε και ζητούμε, ενώ ευελπιστούμε ότι σε κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί» σημειώνοντας ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Κύπρος επηρεάστηκε άμεσα.

Η προσπάθεια του ΠΑΣΥΔΙΞΕ, συνέχισε «καθώς και όλου του ξενοδοχειακού τομέα, είναι να κρατήσουμε, παρόλες τις δυσκολίες, ψηλά τα επίπεδα ποιότητας και εξυπηρέτησης, διατηρώντας ταυτόχρονα την καλή μας φήμη ως τουριστικός προορισμός. Ολοι έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου η φήμη της Κύπρου ως ασφαλής προορισμός, ο οποίος παρέχει ποιότητα και εξυπηρέτηση, να φτάσει στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα, κάτι που πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού».

Ερωτηθείς για την κίνηση που παρατηρείται κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, ο κ. Αγγελίδης απάντησε πως «υπήρξε μεν κάποια κινητικότητα ωστόσο αυτή ήταν πρόσκαιρη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε από τις ακυρώσεις των μηνών Μαρτίου και Απριλίου, για το υπόλοιπο της σεζόν».

Πρόσθεσε ότι «οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία κινούνται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουν να καλύψουν τις ακυρώσεις αλλά και την διαφορά στις επιδόσεις, που είχαμε στον τουριστικό τομέα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια επιφύλαξη ως προς το πως θα κινηθεί η καλοκαιρινή σεζόν και ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια ειρήνευσης στην περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βοηθήσει με δύο τρόπους».

Από τη μια, εξήγησε «θα φύγει μια αμφιβολία και μια καχυποψία που υπάρχει την Κύπρο και από την άλλη θα απελευθερωθούν και θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Αναμένεται ότι θα πάρει περίπου ένα με δύο μήνες για να κυκλοφορήσει η μειωμένη τιμή καυσίμων στις αγορές, η οποία θα αντικατοπτριστεί στα ναύλα των αεροπορικών εταιρειών».

Σημείωσε ακόμα πως «μας απομένει ο Ιούλιος για να έχουμε ροή τουριστών προς την Κύπρο. Ακόμα αναμένουμε να υπάρξει μια κάποια ανάκαμψη για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλές κρατήσεις η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαθεσιμότητα επισκεπτών και για την Κύπρο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ είπε ότι «σε περίπτωση που μειωθούν τα καύσιμα θα υπάρχει και μια εξισορρόπηση των ναύλων των αεροσκαφών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η Κύπρος να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες, αφού ο τουρισμός επηρεάζεται όχι μόνο από την κατάσταση στη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και από την ανταγωνιστικότητα».

Ερωτηθείς για την τουριστική κίνηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, ο κ. Αγγελίδης απάντησε πως «προς το παρόν είμαστε σε μέτρια επίπεδα, αλλά αισιοδοξούμε με βάση ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή την ειρήνευση στη περιοχή και τη μείωση στη τιμή των καυσίμων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουμε την επιθετική μας στρατηγική μέχρι και το 2027, με στόχο η Κύπρος να ξεφύγει από το πέπλο της αμφισβήτησης για την ασφάλεια της».

Η Κύπρος, συνέχισε, είχε αμφισβητηθεί ως προς την ασφάλεια του προορισμού τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο «κάτι που έτυχε εκμετάλλευσης από αρκετές χώρες της Ευρώπης. Τώρα θα πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά προκειμένου να φύγει από το νησί μας αυτή η αμφισβήτηση και να επικεντρωθούμε στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών για να καλυφθεί η ζημιά που προκλήθηκε».

Σε ερώτηση για την επιμήκυνση της καλοκαιρινής περιόδου ο Χρίστος Αγγελίδης απάντησε πως «στοχεύουμε όχι μόνο στην επιμήκυνση αλλά και στην ενδυνάμωση της περιόδου από το Νοέμβριο μέχρι και τον ερχόμενο Απρίλιο με την ελπίδα να καλύψουμε ορισμένες απώλειες που είχαμε μέχρι σήμερα». «Ο τουριστικός τομέας γνωρίζει πολύ καλά πως η χρονιά το 2026 θα κλείσει με απώλειες, τις οποίες ευελπιστούμε να καλύψουμε εν μέρει και με την επιμήκυνση της καλοκαιρινής περιόδου» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ