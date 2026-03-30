Η ΕΚΟ προκηρύσσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για στήριξη της νέας γενιάς και επιβράβευση της αριστείας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους πανεπιστημίων με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε πανεπιστήμια στην Κύπρο, στις χώρες της Ευρώπης, στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία.

Συνολικά, θα παραχωρηθούν έως οκτώ (8) υποτροφίες για πλήρη φοίτηση, διάρκειας έως δύο (2) ετών, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καλύπτοντας τα δίδακτρα και μέρος των εξόδων διαβίωσης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακές σπουδές στους ακόλουθους βασικούς επιστημονικούς τομείς:

Μηχανική και Ενέργεια

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Οικονομία και Διοίκηση

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξέλιξης νέων με υψηλές επιδόσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στη στήριξή τους στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας. Παράλληλα, οι υπότροφοι εντάσσονται στο HELLENiQ ENERGY Alumni Community, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα δυναμικό δίκτυο αποφοίτων και ευκαιρίες διασύνδεσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τις 18 Μαΐου 2026, μέσω της πλατφόρμας: https://scholarships.helleniqenergy.gr/cyprus/

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΚΟ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ο οποίος από το 2013 έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά και επενδύοντας στη γνώση, την καινοτομία και την εξέλιξη.