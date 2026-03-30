Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Η ΕΚΟ προκηρύσσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Έως τις 18 Μαΐου 2026 η υποβολή αιτήσεων

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για στήριξη της νέας γενιάς και επιβράβευση της αριστείας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους πανεπιστημίων με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε πανεπιστήμια στην Κύπρο, στις χώρες της Ευρώπης, στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία.

Συνολικά, θα παραχωρηθούν έως οκτώ (8) υποτροφίες για πλήρη φοίτηση, διάρκειας έως δύο (2) ετών, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καλύπτοντας τα δίδακτρα και μέρος των εξόδων διαβίωσης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακές σπουδές στους ακόλουθους βασικούς επιστημονικούς τομείς:

  • Μηχανική και Ενέργεια
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Επιστήμες Περιβάλλοντος
  • Οικονομία και Διοίκηση

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξέλιξης νέων με υψηλές επιδόσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στη στήριξή τους στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας. Παράλληλα, οι υπότροφοι εντάσσονται στο HELLENiQ ENERGY Alumni Community, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα δυναμικό δίκτυο αποφοίτων και ευκαιρίες διασύνδεσης και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τις 18 Μαΐου 2026, μέσω της πλατφόρμας: https://scholarships.helleniqenergy.gr/cyprus/

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΚΟ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ο οποίος από το 2013 έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά και επενδύοντας στη γνώση, την καινοτομία και την εξέλιξη.

Tags

ΕΚΟΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα