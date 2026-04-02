Φοιτητική χορηγία: Αυξάνονται οι δικαιούχοι και τα ποσά - Ενίσχυση για χιλιάδες οικογένειες

Σε διεύρυνση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας προχώρησε η Βουλή, εγκρίνοντας ρυθμίσεις που αυξάνουν τα εισοδηματικά όρια, ενισχύουν τα ποσά και διευκολύνουν περισσότερες οικογένειες.

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο, με στόχο την αύξηση των δικαιούχων, την άρση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για οικογένειες με πέραν των πέντε εξαρτώμενων τέκνων, καθώς και την αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά 10% για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως €44.000.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

αυξάνονται οι δικαιούχοι μέσω ανόδου του εισοδηματικού ορίου κατά €5.000

ενισχύεται η φοιτητική χορηγία κατά 10% για οικογένειες με εισόδημα έως €44.000

διευρύνονται οι δικαιούχοι με κατάργηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για πολύτεκνες οικογένειες (πέραν των πέντε τέκνων)

αίρεται ο περιορισμός ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να επωφελούνται και από άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις

Επιπλέον εισάγεται και η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Οικονομικών και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης χαρακτήρισε θετικό το ότι τα κριτήρια επιτέλους διαφοροποιούνται αλλά είπε ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα με τα τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά, ειδικά σε μια χώρα με δημογραφικό θέμα.

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους έθεσε θέμα για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων και ταχύτερη κατάθεση της χορηγίας.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση προς την ορθή κατεύθυνση και έδωσε τα εύσημα στην Κυβέρνηση.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι μετά από πολλά χρόνια και πιέσεις του φοιτητικού κινήματος και κομμάτων γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός με συμπερίληψη τριών χιλιάδων και πλέον οικογενειών στα κριτήρια και νέες ρυθμίσεις για τις οικογένειες με πέντε τέκνα, μεταξύ άλλων. Είπε όμως ότι όλα αυτά δεν έρχονται να καλύψουν τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για αύξηση στην χορηγία 14 εκατομμυρίων έχοντας πραγματική κοστολόγηση μόνο 10 εκατομμυρίων φτάνοντας δηλαδή τον περσινό προϋπολογισμό.

Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βουλευτής ΔΗΣΥ, μίλησε για βήμα μπροστά με διεύρυνση ποσών και κριτηρίων αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει με ένα πιο ολιστικό πλάνο και να είναι πιο γενναιόδωρη.

Η Βουλευτής ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο προϋπολογιζόμενο ποσό και στο δαπανηθέν ποσό και δεν πρέπει να συγχύζουμε τις δαπάνες.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι η Βουλή πρωτοστάτησε για πολλά και έδωσε πραγματικές ανάσες και πρέπει να τα υπενθυμίζουμε για να μην αδικούμε τον εαυτό μας. Eίπε ότι τα όσα δίνονται στο ν/σ είναι πολύ λίγα λόγω πληθωρισμού και κόστους ζωής και στα κριτήρια θα έπρεπε να καλύπτονται πιο πολλές μικρομεσαίες οικογένειες.