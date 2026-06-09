Κ.Σ. Χλώρακας: Τα σωματεία και οι όμιλοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Κ.Σ. Χλώρακας βάσει διαθεσιμότητας

Τα σωματεία και οι όμιλοι της Χλώρακας μπορούν να χρησιμοποιούν, όποτε το ζητήσουν και βάσει διαθεσιμότητας, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Κ.Σ. Χλώρακας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Χλώρακας Νικόλα Λιασίδη.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, το Κ.Σ.Χλώρακας στηρίζει οικονομικά με ετήσια χορηγία, έκτακτες χορηγίες εκδηλώσεων, επιχορήγηση μαθημάτων, συντήρηση υποδομών αλλά και με άλλους τρόπους όλα ανεξαιρετως τα σωματεία της Χλώρακας. Το Κ.Σ. Χλώρακας έχει στρατηγικό σχεδιασμό και δημιουργεί κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές προς όφελος των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων.

Ήδη λειτουργεί το Κέντρο Ενηλίκων του ΣΚΕ Χλώρακας, τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται η κανονική λειτουργία του ανακαινισμένου γηροκομείου «Νεφέλη Ταλιώτη». Παράλληλα, αγοράστηκε πρόσφατα τεμάχιο στο κέντρο της κοινότητας για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου.

Όπως αναφέρει ο κ.Λιασίδης το Πολιτιστικό Κέντρο «Βρύση», με τον εκθεσιακό χώρο και το ανοικτό αμφιθέατρο, χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από οργανωμένα σύνολα και πολίτες για πρόβες, παρουσιάσεις, παραστάσεις και άλλες δράσεις. Οποιοδήποτε άλλο κτίριο περιέλθει στην κυριότητα του Κ.Σ. Χλώρακας, σημειώνει θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για κοινοφελείς σκοπούς, με χρήσεις που θα αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, των ευάλωτων ομάδων και της κοινότητας συνολικά, πάντοτε με κριτήριο τη βιωσιμότητα και το δημόσιο συμφέρον.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δημόσιο κτίριο που προορίζεται για κοινοφελή χρήση δεν μπορεί, προσθέτει. να μετατραπεί σε δωρεάν γραφεία ή αποθήκες σωματείων και ομίλων, ούτε η διαχείριση και χρήση του να εξαρτάται από τις αποφάσεις του Δ.Σ οργανωμένων συνόλων. Όπως ο Ακρίτας Χλώρακας ενοικίασε με δικά του έξοδα γραφεία, αποθήκες και καφετέρια στο κέντρο της Χλώρακας, έτσι και κάθε σωματείο ή όμιλος μπορεί να πράξει το ίδιο, να στεγάσει τη δράση του σε δικό του χώρο και να τοποθετήσει την πινακίδα του. Δημόσιες υποδομές, όμως, ειναι θεμιτό να παραμένουν στην υπηρεσία όλων των πολιτών υπο την διαχείριση του Κ.Σ.Χλώρακας, καταλήγει.

Το θέμα ήγειρε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέας Κυριακού υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας όσο και ο Λαογραφικός Όμιλος παραμένουν χωρίς μόνιμη στέγη, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν για εξεύρεση κατάλληλου χώρου.

Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, ο ΠΠΟΧ αναγκάστηκε να αναζητήσει φιλοξενία εκτός Χλώρακας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Στέγης, Στέλιο Σοφόκλη, και την επιτροπή για τη στήριξη και τη φιλοξενία που παρέχουν. Κλείνοντας, ο κ. Κυριακού συνδέει το ζήτημα της έλλειψης υποδομών για τους νέους με το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, τονίζοντας ότι είναι λυπηρό να γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία χωρίς να δημιουργούνται οι απαραίτητοι χώροι δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης. Όπως επισημαίνει, η δημιουργία ενός Κέντρου Νεότητας και η ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για το μέλλον της κοινότητας.

Από πλευράς του ο πρόεδρος του ΣΚΕ Χλώρακας Λάκης Χριστοδούλου σημειώνει ότι θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω της δημιουργίας οργανωμένου χώρου απασχόλησης νέων.

Σε ανακοίνωση του ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι ένα ουσιαστικό μέτρο που θα μπορούσε να λάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην «ΜΙΧΙΟΣ» και η παραχώρησή του στο ΣΚΕ Χλώρακας, ώστε να οργανωθεί και να λειτουργήσει ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και δραστηριοτήτων για τους νέους της κοινότητας. Το ΣΚΕ Χλώρακας δηλώνει έτοιμο να αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του χώρου, εφόσον προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.