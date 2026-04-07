ΠΚ: Πρωτοποριακή δράση διαβούλευσης για επανένταξη της Πολιτικής Αγωγής στα σχολεία

Εκδήλωση με θέμα την επανένταξη του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής στα σχολεία, συγκεντρώνοντας μαθητές και μαθήτριες μέσης εκπαίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες, εκπροσώπους θεσμών και ενεργούς πολίτες σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, στην αίθουσα «Φίλιππος Τσιμπόγλου» της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοκρατική παιδεία και η κατανόηση των θεσμών καθίστανται πιο αναγκαίες από ποτέ, η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικής καλλιέργειας πολιτικής συνείδησης στην εκπαίδευση.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, μέσω της Μικαέλας Χαραλάμπους, Υπεύθυνης Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης, καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας, Μαρία Δίπλαρου.

Η Έλενα Κυριάκου, Επικεφαλής της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, στον χαιρετισμό της επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη εμφάνιση παραβατικών και βίαιων συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον, οι οποίες δεν αποτελούν απλώς πειθαρχικά ζητήματα, αλλά αντανακλούν βαθύτερα κοινωνικά και παιδαγωγικά ελλείμματα.

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, η Νάσια Χαραλάμπους, επικεφαλής της ομάδας προβολής, προώθησης και επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής παιδείας στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση δημοκρατικών και ενεργών πολιτών.

Ακολούθησε η παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την επανένταξη του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής από τους Νέους Βουλευτές, Αρσένιο Σάββα και Μαριάννα Ταμπούρλα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανοικτή διαβούλευση υπό τον συντονισμό της Γεωργίας Αβραάμ, Νέας Βουλεύτριας και φοιτήτριας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών, καθώς και μαθητών και μαθητριών από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, το Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών και το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς.

Παρευρέθηκαν επίσης φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπαιδευτικοί, βιβλιοθηκονόμοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βουλευτής και επίσης μέλος της ίδιας Επιτροπής, ο Παναγιώτης Παλατέ, Επίτροπος του Πολίτη, ο Δρ. Αντώνης Έλληνας, Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πτυχιούχων Πολιτικής Επιστήμης, ο Γιώργος Ησαΐας, Εκτελεστικός Διευθυντής του οργανισμού Oxygen for Democracy, καθώς και η Δέσποινα Κυπριανού, εκπρόσωπος της ΠΣΕΜ.

Η ουσιαστική συζήτηση που αναπτύχθηκε ανέδειξε τη σαφή ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής παιδείας στο σχολικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης, κριτικής σκέψης και σεβασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Τα πορίσματα, τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που προέκυψαν από τη διαβούλευση θα ετοιμαστούν και θα προωθηθούν τόσο στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς όλους και όλες που παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ