ΗΠΑ: Πώς η κατάργηση προστασιών για τρανς μαθητές αλλάζει τα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι καταργεί συμφωνίες με πέντε σχολικές περιφέρειες και ένα κολέγιο, αποσύροντας μέτρα που είχαν επιβληθεί για την προστασία τρανς μαθητών από διακρίσεις και παρενόχληση.

Οι συμφωνίες είχαν συναφθεί έπειτα από καταγγελίες και υποχρέωναν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εκπαιδεύουν το προσωπικό ώστε να χρησιμοποιεί τα προτιμώμενα ονόματα και τις αντωνυμίες των μαθητών, καθώς και να επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν τουαλέτες και αποδυτήρια που αντιστοιχούν στην ταυτότητα φύλου τους. Με την απόφαση, οι υποχρεώσεις αυτές παύουν να ισχύουν σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι ρυθμίσεις βασίζονταν στην ερμηνεία του νόμου Title IX από τις κυβερνήσεις των Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου στην εκπαίδευση περιλαμβάνει και την ταυτότητα φύλου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση και τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί για την κατάργηση αυτών των προστασιών.

Από την απόφαση επηρεάζονται σχολικές περιφέρειες σε Πενσιλβάνια, Καλιφόρνια, Ουάσινγκτον και Ντέλαγουερ, καθώς και το Taft College στην Καλιφόρνια.

Διαφορετική στάση από σχολικές διοικήσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλλαγές έχουν ήδη εφαρμοστεί. Στην περιφέρεια Delaware Valley, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε τον Φεβρουάριο ότι η σχετική συμφωνία ακυρώνεται και ζήτησε την αναθεώρηση των πολιτικών. Το σχολικό συμβούλιο προχώρησε στα τέλη Μαρτίου στην κατάργηση των μέτρων προστασίας.

Άλλες διοικήσεις υιοθετούν διαφορετική στάση. Η περιφέρεια Sacramento City Unified ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει μαθητές και εργαζόμενους της LGBTQ+ κοινότητας, παρά την απόφαση.

Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στα τρανς άτομα. Το τελευταίο διάστημα έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες κατά πολιτειών όπως η Καλιφόρνια και η Μινεσότα για πολιτικές που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρανς μαθητών σε σχολικά αθλητικά προγράμματα, ενώ έχουν ανοίξει και ομοσπονδιακές έρευνες για πολιτικές σχολείων και πανεπιστημίων.

Η υφυπουργός Παιδείας αρμόδια για τα πολιτικά δικαιώματα, Κίμπερλι Ρίτσεϊ, υποστήριξε ότι η απόφαση αποσκοπεί στην άρση «παράνομων και περιττών επιβαρύνσεων» που είχαν επιβληθεί στα σχολεία από προηγούμενες κυβερνήσεις, κάνοντας λόγο για «ριζοσπαστική ατζέντα για τα τρανς ζητήματα».

Η συνεχόμενη επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στη τρανς κοινότητα

Από την πλευρά τους, οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων αντιδρούν έντονα. Η Σιουάλι Πατέλ, από το National Women’s Law Center, χαρακτήρισε την απόφαση ευθεία επίθεση.

«Αυτό αποτελεί μέρος της επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ στην εκπαίδευση και σε όσους είναι πιο ευάλωτοι σε διακρίσεις και παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων των τρανς μαθητών», δήλωσε.

«Έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι επιδιώκουν να καταργήσουν τις προστασίες για τα τρανς άτομα».

Οι συμφωνίες που καταργούνται είχαν συναφθεί μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες.

Στο Taft College, φοιτητής είχε καταγγείλει μέλη του προσωπικού για διακριτική μεταχείριση, μεταξύ άλλων επειδή αρνούνταν να χρησιμοποιήσουν το προτιμώμενο όνομα και τις αντωνυμίες του. Το ίδρυμα είχε δεσμευτεί να εκπαιδεύσει το προσωπικό και να αναθεωρήσει τις πολιτικές του.

Αντίστοιχα, στη σχολική περιφέρεια Sacramento City Unified, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία μαθητή το 2022, όταν εκπαιδευτικός αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις προτιμώμενες αντωνυμίες και να τον εντάξει σε ομάδα αγοριών σε σχολική δραστηριότητα. Η συμφωνία που ακολούθησε προέβλεπε εκπαίδευση προσωπικού και σαφείς διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών.

Η κατάργηση τέτοιων συμφωνιών θεωρείται ασυνήθιστη πρακτική, ωστόσο η ίδια κυβέρνηση έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες κινήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η πολιτική αυτή δεν περιορίζεται στα σχολεία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει τον αποκλεισμό τρανς ατόμων από αθλητικές διοργανώσεις, αλλαγές στους κανόνες για τα στοιχεία φύλου σε επίσημα έγγραφα και περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων σε ιατρικές παρεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου.

Με πληροφορίες από Associated Press