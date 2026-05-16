Προβληματισμός για επέκταση του λατομείου Πυργών - Υπάρχει ανάγκη λόγω αυξητικής τάσης στη ζήτηση αδρανών υλικών, απαντά η υπουργός

Ανησυχία επικρατεί στις κοινότητες Πυργών και Κόρνου εξαιτίας της πρόθεσης της κυβέρνησης να επεκτείνει τη λατομική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι κάτοικοι προβληματίζονται κατά πόσο η πιθανή επέκταση της λατομικής ζώνης θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, ενώ οι ανησυχίες τους αυξάνονται και από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή γειτνιάζει με την οικιστική ζώνη.

Ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης ζήτησε από την υπουργό Γεωργίας κοινοβουλευτική ενημέρωση για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή λατόμευσης βρίσκεται εντός και πλησίον περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών «Natura 2000». Σημειώνει, ακόμα, ότι, κατά την πραγματοποίηση της δημόσιας παρουσίασης του έργου, παρουσιάστηκαν ελλιπή στοιχεία όσον αφορά την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τις περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις της προτεινόμενης επέκτασης.

Ο Α. Πασιουρτίδης υπέβαλε ερωτήματα κατά πόσο υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να καταδεικνύουν την ανάγκη για επιπρόσθετα λατομικά υλικά στην Κύπρο, ώστε να δικαιολογείται η επέκταση της λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή Πυργών-Κόρνου, και κατά πόσο έχει διενεργηθεί ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή «Natura 2000».

Στην απαντητική της επιστολή, ημερομηνίας 8 Μαΐου, η υπουργός Γεωργίας εξηγεί ότι την τελευταία πενταετία, λόγω της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα και των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που είναι σ’ εξέλιξη, παρατηρείται αυξητική τάση στη ζήτηση αδρανών υλικών. Ως εκ τούτου, προσθέτει, με βάση το γεγονός ότι τα αδειοδοτημένα αποθέματα αναμένεται να εξαντληθούν σε 7-8 χρόνια, η εξέταση της επέκτασης της λατομικής ζώνης Πυργών κρίνεται επιτακτική για τη διασφάλιση της επάρκειας αδρανών υλικών.

Περαιτέρω, η κ. Παναγιώτου σημειώνει ότι η εταιρεία στην οποία ανήκει το λατομείο Πυργών έχει διενεργήσει γεωλογική επισκόπηση στην ευρύτερη περιοχή και από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι βορειοδυτικά του υφιστάμενου λατομείου υπάρχουν αξιόλογα αποθέματα υψηλής ποιότητας κατάλληλου πετρώματος. Η εταιρεία εκπόνησε, επίσης, Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), στο πλαίσιο της αίτησής της για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας με σκοπό την επέκταση του λατομείου.

«Το υφιστάμενο λατομείο και η προτεινόμενη επέκτασή του δεν χωροθετούνται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, θα εξετάσει κατά πόσο απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) ή άλλες εξειδικευμένες μελέτες για τη διασπορά σκόνης και θορύβου, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις σε προστατευόμενους οικοτόπους και είδη», υπογραμμίζει η Μαρία Παναγιώτου.