Κλείνει ο Κατασκηνωτικός Χώρος Πλατανιών: Λουκέτο στις πύλες για αναβάθμιση - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες τροχόσπιτων

Ο Κατασκηνωτικός Χώρος Πλατανιών είναι κλειστός και έχει αναστείλει τη λειτουργία του, προκειμένου να προγραμματιστεί η αναβάθμισή του, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Δασών καλεί τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και άλλων καταλυμάτων να τα απομακρύνουν και να τα μεταφέρουν σε ιδιόκτητο χώρο.

Σημειώνεται ότι από σήμερα Τετάρτη η είσοδος και οι πύλες έκτακτης ανάγκης θα παραμένουν κλειστές και θα ανοίγουν μόνο για σκοπούς απομάκρυνσης τροχόσπιτων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο Δασικός Σταθμός Πλατανιών.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Πηγή: ΚΥΠΕ