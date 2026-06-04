Απειλούνται κατοικίες στο Μενεού από τη διάβρωση της ακτογραμμής

Εξαιρετικά σοβαρό είναι το πρόβλημα διάβρωσης που παρατηρείται στην ακτογραμμή του Δήμου Δρομολαξιάς - Μενεού, ειδικά μεταξύ Περβολιών - Μενεού. Η αμμώδης παραλία «εξαφανίζεται», παραλιακές κατοικίες απειλούνται στα όρια του Μενεού, όπως και το κάτω διάζωμα του παραλιακού πεζόδρομου Περβολιών.

Ο δήμαρχος Κύπρος Ανδρονίκου στέλνει σήμα κινδύνου προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προειδοποιώντας πως εάν δεν ξεπεραστούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν ληφθούν άμεσα μέτρα αναχαίτισης της διάβρωσης, η παραλιακή περιοχή του δήμου θα υποστεί μεγάλες καταστροφές.

Μιλώντας στον «Π», ο κ. Ανδρονίκου ανέφερε πως υπάρχει τεράστιο θέμα διάβρωσης από τον Φάρο Περβολιών προς το Μενεού, το οποίο επιδεινώνεται συνεχώς, προκαλώντας προβλήματα τόσο στην πρόσβαση των επισκεπτών προς τη θάλασσα, όσο και στη λειτουργία των υποδομών που βρίσκονται στην παραλία.

Όπως σημείωσε, εξαιτίας της διάβρωσης, το κάτω διάζωμα του πεζόδρομου Περβολιών κινδύνευσε με κατάρρευση και προστατεύθηκε προσωρινά με την τοποθέτηση τσιμεντένιων ογκόλιθων έπειτα από πρωτοβουλία του δήμου. «Εάν περιμέναμε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να προχωρήσουν στα απαραίτητα έργα, σήμερα δεν θα υπήρχε πεζόδρομος», παρατήρησε. Παράλληλα, ο δήμαρχος Δρομολαξιάς - Μενεού εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός ότι έγιναν πάμπολλες συσκέψεις για το θέμα αυτό, στην παρουσία των αρμόδιων κρατικών φορέων, κατά τις οποίες επανειλημμένα τονίστηκε η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η φύση και η διάβρωση δεν μπορούν να περιμένουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες»…

Ανέφερε, επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες και είχε δρομολογηθεί η κατασκευή κυματοθραυστών κατά μήκος της παραλίας Περβολιών - Μενεού, τελικά η συγκεκριμένη απόφαση αναιρέθηκε διότι το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε να γίνουν πιο ήπιες παρεμβάσεις (natural based measures).

O κ. Ανδρονίκου δήλωσε απαισιόδοξος με τον τρόπο με τον οποίο οι κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν στο θέμα της διάβρωσης κι ευχήθηκε αυτή τη φορά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, ώστε αρχές ερχόμενου φθινοπώρου να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, εγκεκριμένη από το Τμήμα Περιβάλλοντος, προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο τα έργα προστασίας της ακτογραμμής Περβολιών - Μενεού. Προειδοποίησε, δε, ότι εφόσον ούτε αυτή τη φορά υλοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ο Δήμος Δρομολαξιάς - Μενεού θα προχωρήσει με δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία θα γνωστοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος.