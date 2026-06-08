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«Λύματα καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα» - Σοβαρές ανησυχίες για τη θαλάσσια ρύπανση στην Κερύνεια (βίντεο)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

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«Όπως φαίνεται και στο βίντεο, υπάρχει απευθείας είσοδος λυμάτων στη θάλασσά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, η Δρ. Ντάμλα Μπετόν, πρόεδρος του «συνδέσμου προστασίας πτηνών και φύσης – KUŞKOR» στα κατεχόμενα.

Σοβαρές ανησυχίες για τη θαλάσσια ρύπανση στην θαλάσσια περιοχή της Κερύνειας εκφράζει η Δρ. Ντάμλα Μπετόν, πρόεδρος του «συνδέσμου προστασίας πτηνών και φύσης – KUŞKOR» στα κατεχόμενα, η οποία δημοσιοποίησε βίντεο που, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφει απευθείας απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η Κίπρις Ποστασί.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δρ. Μπετόν ανέφερε ότι το υλικό περιήλθε στην κατοχή της οργάνωσης από ευαισθητοποιημένο πολίτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών. Όπως σημείωσε, είχε προηγηθεί σχετική προειδοποίηση προς τον σύνδεσμο στις 23 Μαΐου 2026 από τον Robin Snape.

Σύμφωνα με τη Δρ. Μπετόν, οι εικόνες προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς στο βίντεο φαίνεται να διοχετεύονται λύματα απευθείας στη θάλασσα. Η ίδια υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο ενδέχεται να αποτελεί μία από τις αιτίες της θαλάσσιας ρύπανσης που παρατηρείται στην περιοχή της Κερύνειας.

«Όπως φαίνεται και στο βίντεο, υπάρχει απευθείας είσοδος λυμάτων στη θάλασσά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τις «αρχές» να διερευνήσουν άμεσα την υπόθεση και ζήτησε από το «τμήμα προστασίας περιβάλλοντος» και τον «δήμο» Κερύνειας να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για εξακρίβωση των καταγγελιών και αντιμετώπιση του προβλήματος.

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