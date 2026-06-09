Τι σημαίνει η εμφάνιση μεγάλου λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο - Οι περιοχές με τις περισσότερες επιθέσεις καρχαριών στον κόσμο

Η πρόσφατη καταγραφή ενός ενήλικου μεγάλου λευκού καρχαρία στα νερά μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας προκάλεσε αίσθηση και αναζωπύρωσε τις συζητήσεις για την παρουσία των μεγάλων θηρευτών στη Μεσόγειο.

Το βίντεο που τράβηξαν δύτες, οι οποίοι μάζευαν εγκαταλελειμμένα δίχτυα, θεωρείται ότι απεικονίζει για πρώτη φορά έναν πλήρως ανεπτυγμένο μεγάλο λευκό καρχαρία στην περιοχή αυτή, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε όσους σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μεσόγειο.

Καμία ανησυχία για τη Μεσόγειο, λένε ειδικοί

Ειδικοί στη θαλάσσια βιολογία εμφανίζονται, πάντως, καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ότι ο εν λόγω καρχαρίας εντοπίστηκε μακριά από δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου.

Η δρ Λόρεν Σμιθ, ειδική στους καρχαρίες από τον οργανισμό Saltwater Life, υπογράμμισε, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους λουόμενους. «Ο συγκεκριμένος καρχαρίας καταγράφηκε μακριά από παράκτια τουριστικά θέρετρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί το κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από το 2000 μέχρι το 2025 καταγράφηκαν τέσσερις «απρόκλητες», μη θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στη Μεσόγειο / Χάρτης: International Shark Attack File

Η ίδια πρόσθεσε ότι «ο ωκεανός είναι το φυσικό τους περιβάλλον και συναντήσεις όπως αυτή θα πρέπει να εμπνέουν σεβασμό και θαυμασμό, όχι φόβο», καθώς οι καρχαρίες αποτελούν φυσικό μέρος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ κάλεσε το κοινό να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά με ψυχραιμία.

Φλόριντα: Η παγκόσμια «πρωτεύουσα» των επιθέσεων καρχαριών

Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Φλόριντα εξακολουθεί να αποτελεί την περιοχή με τα περισσότερα περιστατικά επιθέσεων καρχαριών παγκοσμίως. Το 2025 καταγράφηκαν 11 μη προκληθείσες επιθέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 17% των περιστατικών διεθνώς.

Περισσότερες από τις μισές καταγράφηκαν στην κομητεία Βολούσα, στην ανατολική κεντρική Φλόριντα, περιοχή που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Χάρτης του International Shark Attack File, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα με τις καταγεγραμμένες την πενταετία 2020-2025 «απρόκλητες» επιθέσεις καρχαριών ανά την υφήλιο.

Τα δεδομένα προέρχονται από τη διεθνή βάση καταγραφής επιθέσεων καρχαριών, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία που φτάνουν έως και τον 16ο αιώνα. Στις καταγραφές περιλαμβάνονται μόνο οι λεγόμενες «απρόκλητες» επιθέσεις καρχαριών, δηλαδή περιστατικά στα οποία ο άνθρωπος δεν προκάλεσε άμεσα ή έμμεσα επαφή με το θηρευτή.

Αυστραλία: Οι περισσότεροι θάνατοι από επιθέσεις καρχαριών

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν τα περισσότερα περιστατικά το τελευταίο έτος, η Αυστραλία ήταν η χώρα με τους περισσότερους θανάτους από επιθέσεις καρχαριών.

Το 2024 σημειώθηκαν εκεί 21 επιθέσεις, σημαντικά περισσότερες από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η χώρα φιλοξενεί τους λεγόμενους «τρεις μεγάλους» επικίνδυνους καρχαρίες: τον ταυροκαρχαρία, τον καρχαρία-τίγρη και τον μεγάλο λευκό καρχαρία.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες μπορούν να ξεπεράσουν τα έξι μέτρα σε μήκος και διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρά σαγόνια, γεγονός που καθιστά ακόμη και ένα διερευνητικό δάγκωμα δυνητικά θανατηφόρο.

Οι περισσότεροι τραυματισμοί σε κολυμβητές και σέρφερ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν οι μισές επιθέσεις καρχαριών σημειώνονται σε ανθρώπους που κολυμπούν ή κινούνται σε ρηχά νερά. Οι σέρφερ αποτελούν επίσης ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των θυμάτων.

Χαρακτηριστικό είναι περιστατικό στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, όπου καρχαρίας επιτέθηκε σε υδροπτέρυγο σανίδα Βρετανού σέρφερ πριν τον τραυματίσει στο πόδι. Παρά το σοβαρό τραύμα, ο σέρφερ κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στην ακτή.

Στατιστικά πολύ περισσότεροι οι θάνατοι από κεραυνούς

Παρά τη δημοσιότητα που λαμβάνουν τα περιστατικά επιθέσεων καρχαριών, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για τον μέσο λουόμενο είναι εξαιρετικά χαμηλός.

Το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως 65 απρόκλητες επιθέσεις καρχαριών, εκ των οποίων οι εννέα ήταν θανατηφόρες. Για λόγους σύγκρισης, οι κεραυνοί εκτιμάται ότι προκαλούν περίπου 24.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι πληθυσμοί πολλών ειδών καρχαριών βρίσκονται σε σημαντική πτώση εξαιτίας της υπεραλίευσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με περίπου το 30% των ειδών να θεωρούνται πλέον απειλούμενα.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο συνάντησης με καρχαρία

Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να κολυμπούν σε ομάδες, να αποφεύγουν τα πολύ απομακρυσμένα σημεία από την ακτή και να μην εισέρχονται στο νερό κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά το χάραμα και το σούρουπο, όταν οι καρχαρίες είναι πιο δραστήριοι.

Επιπλέον, προτείνεται η αποφυγή λαμπερών κοσμημάτων, θολών νερών και περιοχών όπου δραστηριοποιούνται αλιευτικά σκάφη ή υπάρχουν ενδείξεις έντονης παρουσίας ψαριών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καρχαρίας στην περιοχή, η άμεση απομάκρυνση από το νερό θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή.

Πηγή: iefimerida.gr