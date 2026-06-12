Ο πράσινος διάδρομος που ενώνει την ελεύθερη και την κατεχόμενη Λευκωσία - Ποδήλατο, περπάτημα και πράσινο στις όχθες του Πεδιαίου

Ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός ενιαίου πράσινου διαδρόμου στην καρδιά της Λευκωσίας έγινε με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Έργου Αποκατάστασης του Πεδιαίου Ποταμού/Κανλί Ντερέ, το οποίο φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής, βιώσιμης κινητικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανακοίνωσε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιείται από το UNDP.

«Μέσω της αναβάθμισης των υποδομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, η πρωτοβουλία προωθεί τη βιώσιμη διαβίωση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτήτων», προστίθεται.

Today, we inaugurated the Pedieos/Kanlıdere bike lane in northern half of #Nicosia, funded by the 🇪🇺, implemented by UNDP, alongside EU & UN officials, EU ambassadors and, the two mayors of Nicosia. Another step towards reunifying our beloved city which is divided, since 1958! 🕊️ pic.twitter.com/nAzvPYOijm — Deniz Birinci (@deniz1inci) June 11, 2026

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος κατά μήκος του ποτάμιου διαδρόμου, η δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων και η ενίσχυση της επαφής μεταξύ των κοινοτήτων της Λευκωσίας μέσα από κοινές διαδρομές πεζών και ποδηλατών.

Η ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος γιορτάστηκε με εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, ποδηλατικές ομάδες, οργανωμένα σύνολα και κάτοικοι της πόλης. Οι συμμετέχοντες περπάτησαν και ποδηλάτησαν κατά μήκος της νέας διαδρομής, δοκιμάζοντας στην πράξη τις νέες υποδομές.

Το έργο που παραδόθηκε αφορά τμήμα μήκους 1,2 χιλιομέτρου, το οποίο συνδέει την περιοχή του οδοφράγματος του Ledra Palace με τον διάδρομο του Πεδιαίου Ποταμού. Περιλαμβάνει αμφίδρομο ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο και ζώνη πρασίνου, βελτιώνοντας τόσο την ασφάλεια των μετακινήσεων όσο και την πρόσβαση των πολιτών σε φυσικούς χώρους μέσα στον αστικό ιστό.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης που προβλέπει τη δημιουργία γραμμικού πάρκου συνολικού μήκους 3,7 χιλιομέτρων κατά μήκος του ποταμού. Η συνολική ανάπτυξη αναμένεται να εξυπηρετεί περισσότερους από 250.000 επισκέπτες ετησίως, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για άθληση, αναψυχή και μετακίνηση με ήπιους τρόπους.

Η επόμενη φάση του έργου προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, με στόχο τη δημιουργία μιας συνεχούς πράσινης διαδρομής που θα διασχίζει τη Λευκωσία και θα συνδέει διαφορετικές γειτονιές και κοινότητες της πόλης.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς εκτιμούν ότι το έργο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αστικής αναγέννησης, συνδυάζοντας τη βιώσιμη κινητικότητα, την περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων της πρωτεύουσας.