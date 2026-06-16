SOS από το Terra Cypria για το Lady’s Mile: «Θυσιάζονται οι θαλάσσιες χελώνες για τα ιδιωτικά συμφέροντα»

Για ανεξέλεγκτη κατάσταση και απουσία ουσιαστικής διαχείρισης και ελέγχων στην παραλία του Lady’s Mile, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και σε βάρος του παράκτιου οικοσυστήματος και των θαλάσσιων χελωνών, κάνει λόγο το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria. Με επίσημη παρέμβασή του, το Ίδρυμα καλεί τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) να ενεργήσει άμεσα για την προστασία της περιοχής.

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, συνοδευόμενη από οπτικοακουστικό υλικό, το Terra Cypria σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι η παραλία εμπίπτει στην κυρίαρχη περιοχή των Βρετανικών Βάσεων και προστατεύεται νομοθετικά, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα χαρακτηρίζεται από «θεσμική αδιαφορία, ανοχή και εγκατάλειψη».

Οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην ωοτοκία

Υπενθυμίζοντας πως η παραλία αποτελεί κρίσιμο βιότοπο αναπαραγωγής και ωοτοκίας για τη χελώνα Καρέτα (Caretta caretta) και την Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas), το Ίδρυμα καταγράφει μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις:

Φωτορύπανση και ηχορύπανση: Προέρχονται από τα κέντρα εστίασης και τις νυχτερινές εκδηλώσεις/πάρτι πάνω στην άμμο, επηρεάζοντας αρνητικά τις χελώνες και τα νεογνά τους.

Ογκώδης εξοπλισμός παραλίας: Κρεβατάκια, τραπεζάκια και ομπρέλες παραμένουν στην ακτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντί να απομακρύνονται μετά τη δύση του ήλιου.

Έλλειψη αδειών και ελέγχων: Διοργανώνονται δραστηριότητες αναψυχής χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Καταστροφή αμμοθινών: Παρατηρείται ανεξέλεγκτη διακίνηση και στάθμευση οχημάτων πάνω στην παραλία και τους παρακείμενους αμμόλοφους, καθώς και παρουσία σκύλων που απειλούν τις φωλιές.

«Εκκωφαντική απουσία» της νομοθεσίας και ευθύνες των Βάσεων

Όλα τα πιο πάνω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Terra Cypria, συνθέτουν μια εικόνα συστηματικής ανοχής σε πρακτικές που υπονομεύουν την περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή. «Η απουσία καθημερινής παρακολούθησης και ουσιαστικής επιβολής της νομοθεσίας είναι εκκωφαντική», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, μετατρέποντας το θέμα σε σοβαρό πολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτημα για τις Βρετανικές Βάσεις.

Σημειώνεται μάλιστα ότι από τα έξι κέντρα εστίασης της περιοχής, μόνο τα δύο βρίσκονται σε ιδιωτική ή εκκλησιαστική γη. Τα υπόλοιπα τέσσερα είναι χωροθετημένα σε κρατική παραθαλάσσια δασική γη, με το Ίδρυμα να υπογραμμίζει πως ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες ακολουθούν τον νόμο, άλλοι παρανομούν συστηματικά.

«Ντροπή για κάθε αρμόδια αρχή που γνωρίζει και αδρανεί»

«Η κατάσταση στο Lady’s Mile αποτελεί ντροπή για κάθε αρμόδια αρχή που γνωρίζει και δεν ενεργεί», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Terra Cypria, Κούλλα Μιχαήλ, συμπληρώνοντας ότι «οι θαλάσσιες χελώνες και τα προστατευόμενα είδη δεν μπορούν να πληρώνουν το τίμημα της αδράνειας, της ανοχής και της προσπάθειας να μην δυσαρεστηθούν ορισμένοι ιδιώτες επιχειρηματίες».

Το Ίδρυμα καλεί τις Βρετανικές Βάσεις να αποδείξουν στην πράξη την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα, προχωρώντας άμεσα σε συστηματικούς ελέγχους, επιβολή αυστηρών και αποτρεπτικών κυρώσεων και πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ