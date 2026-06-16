Βρετανικές Βάσεις προς Terracypria: Διαβεβαιώνουν για αυστηρή προστασία των φωλιών θαλάσσιων χελωνών

Σε απάντηση της πρόσφατης ανακοίνωσης-καταγγελίας της Terracypria για τις ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας και την προστασία των φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Lady’s Mile, η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων διαβεβαιώνει ότι εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά της.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής, η οποία δέχεται αυξημένη πίεση από κατοίκους και επισκέπτες, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά της είναι τόσο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και η ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν την περιοχή.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, κατά την περσινή περίοδο ωοτοκίας καταγράφηκαν σχεδόν 300 φωλιές θαλάσσιων χελωνών στις παραλίες των Βρετανικών Βάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραλίας Lady’s Mile, ενώ συνεχίζονται οι εκστρατείες καθαρισμού για τη διατήρηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για την άγρια ζωή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εφαρμόζεται αυστηρά η νομοθεσία για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής. Για παρεμβάσεις ή ενέργειες που προκαλούν ενόχληση ή βλάβη σε φωλιές ή θαλάσσιες χελώνες προβλέπονται χρηματικές ποινές έως 17.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια.

Η Διοίκηση προσθέτει ότι η προστασία των φωλιών στηρίζεται σε καθημερινές περιπολίες, στην τοποθέτηση προστατευτικών κλωβών αλουμινίου γύρω από τις φωλιές για την αποτροπή θηρευτών και στην αυστηρή ρύθμιση των δραστηριοτήτων στις παραλίες.

Τέλος, σημειώνει ότι η δέσμευσή της για την εφαρμογή της νομοθεσίας επαναβεβαιώθηκε και κατά τη συνάντηση της Πολιτικής Διοικήτριας Fleur Thomas με την Terracypria στις 14 Μαΐου.