Γιατί εξαφανίζεται η άμμος από τις παραλίες; Οι ειδικοί δείχνουν τα φράγματα

Η άμμος στις παραλίες προέρχεται κυρίως από ποτάμια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά ιζημάτων στη θάλασσα, η οποία με τη σειρά της τα κατανέμει κατά μήκος της ακτής με τα κύματα. Αυτή η δυναμική περιορίζεται σοβαρά από την ύπαρξη ποταμών, από μεγάλα φράγματα έως μικρά φράγματα, τα οποία είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την εξαφάνιση αμμωδών περιοχών, σύμφωνα με ειδικούς.

Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Εfe, το οποίο μίλησε με ειδικούς, η διαχείριση εγκαταλελειμμένων ποταμών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία μεταξύ των μέσω και εργαλείων για την πραγματοποίηση της απαραίτητης αποκατάστασης ή αναμόρφωσης των ποταμών. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι θα βοηθούσε επίσης στη διατήρηση των παραλιών, ειδικά σε περιοχές με μεγαλύτερη τουριστική πίεση, όπως η λεκάνη της Μεσογείου.

Σύνδεση μεταξύ ποταμού και θάλασσας

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλα είναι συνδεδεμένα: ο ποταμός είναι η θάλασσα, δεν τελειώνει στις εκβολές. Αυτή η διασύνδεση είναι θεμελιώδης για τη δυναμική του πλανήτη, για τον κύκλο του νερού και για τον κύκλο των ιζημάτων», σύμφωνα με τον Αλφρέδο Ολέρο, ερευνητή και καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα.

Η άμμος στις παραλίες προέρχεται κυρίως από ποτάμια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά ιζημάτων, ενώ η θάλασσα είναι υπεύθυνη για τη διανομή τους κατά μήκος της ακτής με τα κύματα.

Εξηγεί ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη δυναμική προκειμένου να κατανοήσουμε, με τη σειρά μας, ότι τα ποτάμια φράγματα προκαλούν έλλειμμα ιζημάτων στη θάλασσα, με συνεισφορές μεταξύ 5 και 10 φορές χαμηλότερες από ό,τι πριν υπάρξουν.

Περισσότερα φράγματα, λιγότερη παραλία

Η σχέση μεταξύ των ποταμών φραγμάτων και της απώλειας παραλίας είναι «άμεση». Η άμμος που σχηματίζει τις παράκτιες παραλίες είναι, ως επί το πλείστον, ιζήματα που προέρχονται από τη λεκάνη απορροής του ποταμού και μεταφέρονται από τον ποταμό.

Συνεπώς, καθώς οι νέες εναποθέσεις ιζημάτων σταματούν, οι παραλίες υποχωρούν ή εξαφανίζονται, εξήγησε ο Ασκόα Ιβισάτε, ερευνητής και καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων.

«Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι η θάλασσα τις ξεπλένει με τα κύματα, αλλά ότι τα ιζήματα δεν φτάνουν στην ακτή. Για να έχουμε άμμο στην παραλία, χρειαζόμαστε ιζήματα από την ήπειρο για να φτάσουν στη θάλασσα», επέμεινε ο ειδικός, αφού σημείωσε ότι αν δεν φτάσουν στην ακτή, είναι επειδή μεγάλο μέρος τους «παγιδεύεται» στον ποταμό από τα φράγματα που τον κατακερματίζουν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παραλίες ανοικοδομούνται με άμμο που λαμβάνεται από τον βυθό, όπου εναποτίθεται όταν «η θάλασσα την παίρνει μακριά, για παράδειγμα, σε μια καταιγίδα», μια διαδικασία με περιβαλλοντικές συνέπειες και υψηλό κόστος.

Όσον αφορά τον ίδιο τον ποταμό, η μειωμένη μεταφορά ιζημάτων συνεπάγεται απώλεια οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας και αλλαγές στη μορφολογία του, εξηγεί ο καθηγητής, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερη ταχύτητα του νερού που μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση ορισμένων υποδομών καθώς υπονομεύονται τα θεμέλιά τους.

Επιπτώσεις από τα φράγματα

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Μεταξύ των ποταμών που μειώνουν περισσότερο τη μεταφορά ιζημάτων, τα φράγματα ξεχωρίζουν, αν και την επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους, εξήγησε ο Κάρλες Φερέρ, ερευνητής και καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Καταλονίας, ειδικός στη γεωμορφολογία των ποταμών, την υδραυλική μηχανική και τη μεταφορά ιζημάτων.

Τα φράγματα είναι μεγάλες κατασκευές που αναγείρονται για να αποθηκεύουν νερό και να παγιδεύουν σχεδόν το 100% του χαλικιού και της άμμου που συμβάλλουν στις παραλίες. Αυτά σε μικρότερο μέγεθος εγκαθίστανται για να αυξήσουν τη στάθμη του νερού για να το εκτρέψουν σε ένα κανάλι και να το χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, σε άρδευση ή υδροηλεκτρικούς σταθμούς, επηρεάζοντας την ικανότητα μεταφοράς του ποταμού.

Επομένως, αν και τα δύο φράγματα επηρεάζουν τη δυναμική των ιζημάτων, το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με τον Φερέρ, ο οποίος χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Δέλτα του Έβρου για να το εξηγήσει, το οποίο οι τρεις ειδικοί επεσήμαναν ως το κύριο παράδειγμα παράκτιας υποχώρησης λόγω έλλειψης ιζημάτων.

Δέλτα του Έβρου

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Στην περίπτωση του Δέλτα του Έβρου, τα φράγματα Ριπαρόγια και Μεκινένζα, που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις εκβολές του Έβρου, συγκρατούν περισσότερο από το 90% των ιζημάτων που είναι ικανή να παράγει η λεκάνη, πράγμα που σημαίνει ότι δέχεται ένα πολύ μικρό μέρος των ιζημάτων που δεχόταν παλιά.

Από την πλευρά τους, τα φράγματα που είναι διάσπαρτα στη λεκάνη, αν και συσσωρεύουν λίγα ιζήματα, επηρεάζουν επίσης τη δυναμική, επειδή, εξάγοντας ή εκτρέποντας μέρος της ροής, μειώνουν την ικανότητα του ποταμού να μεταφέρει κατάντη.

«Εάν η ακτή όπου ρέει ένας ποταμός έχει αυτόν τον ποταμό ως κύρια πηγή ιζημάτων, η ύπαρξη φραγμάτων θα προκαλέσει μια πολύ ισχυρή μείωση, καθώς η θάλασσα θα συνεχίσει να κάνει το διαβρωτικό της έργο», τόνισε ο Φερέρ.

Με την εκβιομηχάνιση της Καταλονίας στα μέσα του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, ο ποταμός Λομπρεγάδ και ο κύριος παραπόταμός του, ο Καρντανέρ, γέμισαν με φράγματα. Με την πάροδο των ετών, το Δέλτα του Λομπρεγάδ άρχισε να υποχωρεί.

Η υπόθεση με την οποία εργάζονται οι ειδικοί είναι ότι τα φράγματα ευθύνονται εν μέρει για αυτή την υποχώρηση, η οποία συνέβη με κάποια καθυστέρηση επειδή βρίσκονται στο μέσο και άνω ρου του ποταμού.

Τη δεκαετία του 1960, άρχισαν να συγκλίνουν και άλλα φαινόμενα που συμβάλλουν επίσης στη μείωση της προσφοράς ιζημάτων και, ως εκ τούτου, στην υποχώρηση της ακτής, όπως η κατασκευή μεγάλων δεξαμενών, οι αλλαγές στη χρήση γης, οι υποδομές που μειώνουν τον χώρο για τον ποταμό κ.λπ.

Αποστράγγιση δεξαμενών

Στην περίπτωση των δεξαμενών, λένε οι ειδικοί, η συσσώρευση ιζημάτων σημαίνει επίσης ότι η ικανότητά τους να αποθηκεύουν νερό μειώνεται.

Κατά τη γνώμη τους, οι κάτω αποχετεύσεις, δομές που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την απόφραξη των φραγμάτων και έτσι να διατηρούν την αποθηκευτική τους ικανότητα, καθώς και για την απελευθέρωση ιζημάτων, θα πρέπει να ανοίγονται περιοδικά.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όλα τα φράγματα διαθέτουν αυτές τις δομές αποστράγγισης, δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, πιθανότατα επειδή δεν υπάρχει «περιβαλλοντική» διαχείριση των δεξαμενών, λένε οι ειδικοί.

ΚΥΠΕ