«Δεν έχουμε πού να αδειάσουμε τα λύματα» – Στο Προεδρικό οι βοθροκαθαριστές (φώτος+βίντεο)

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησαν το μεσημέρι οι αδειούχοι μεταφορείς λυμάτων (βοθροκαθαριστές) της Λεμεσού, ζητώντας από τα αρμόδια τμήματα της Κυβέρνησης, και ιδιαίτερα από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, να τους υποδείξουν νόμιμο χώρο διάθεσης των λυμάτων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται καθώς η Λεμεσός δεν διαθέτει επαρκείς χώρους.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προειδοποίησαν, θα συνεχίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους.

Ταυτόχρονα, απεύθυναν έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη «να παρέμβει άμεσα και να δώσει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα» που δεν αφορά μόνο τον κλάδο τους, όπως είπαν, αλλά και «τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και όλους τους πολίτες της Λεμεσού».

Οι βοθροκαθαριστές της Λεμεσού συγκεντρώθηκαν γύρω στις 11.30 έξω από το Προεδρικό με συνολικά 10 βυτιοφόρα και στη συνέχεια αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, στον οποίο έθεσαν τα αιτήματα τους. Κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Αντωνίου, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Γύρω στις 12.30 οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν από το Προεδρικό, με την ελπίδα ότι μετά την εκδήλωση τους, η Κυβέρνηση θα δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Σε δηλώσεις κατά την εκδήλωση, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου βοθροκαθαριστών Λεμεσού, Αμβρόσιος Κωνσταντίνου, είπε ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Λεμεσό», καθώς «δεν έχουμε τόπο να αδειάσουμε τα λύματα».

«Η Λεμεσός πλημμυρίζει, υπερχειλίζουν οικίες όπου υπάρχουν παιδιά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μόλυνση», πρόσθεσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου ζήτησε από το κράτος να βρει μία λύση, έστω να ανοίξουν τον παλιό χώρο λυμάτων, όπως είπε, «μέχρι να λυθεί το πρόβλημα στον βιολογικό (σταθμό) γιατί από ό,τι ξέρουμε, χρειάζεται ένας χρόνος για να λυθεί το πρόβλημα».

Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζουν τι να κάνουν και πρόσθεσε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τα εισοδήματά τους, αλλά και «την ανθρώπινη υγεία που είναι το πιο σημαντικό» για αυτούς.

Εξάλλου, το μέλος του Συνδέσμου βοθροκαθαριστών, Κωστάκης Καραπατέας, είπε ότι βρίσκονται έξω από το Προεδρικό γιατί έχουν «εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής και διαλόγου», προσθέτοντας ότι το αίτημά τους «είναι απλό και απολύτως δικαιολογημένο».

«Τα αρμόδια τμήματα της Κυβέρνησης οφείλουν να μας υποδείξουν άμεσα νόμιμο χώρο διάθεσης των λυμάτων, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η συλλογή και η ασφαλής διάθεση λυμάτων δεν είναι μία απλή επαγγελματική δραστηριότητα, είναι υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας».

Ανέφερε ότι στη Λεμεσό οι πραγματικές ανάγκες ανέρχονται καθημερινά σε 600 περίπου κυβικά μέτρα λυμάτων, ενώ το καλοκαίρι μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 900 κυβικά μέτρα.

«Σήμερα η δυνατότητα παραλαβής (λυμάτων) έχει περιοριστεί δραματικά, με αποτέλεσμα να είναι αντικειμενικά αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και οι βιομηχανίες της επαρχίας», πρόσθεσε.





Ο κ. Καραπατέας είπε ότι τα βυτιοφόρα παραμένουν για ώρες σε αναμονή για να αδειάσουν ένα μόνο φορτίο και «ολόκληρος ο προγραμματισμός μας καταρρέει», ενώ οι πολίτες μένουν χωρίς εξυπηρέτηση και οι οικονομικές ζημιές είναι τεράστιες.

Είπε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από τους ίδιους, αλλά «είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που εδώ και χρόνια δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά» και πρόσθεσε πως «παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων δεν έδωσε την απαιτούμενη λύση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο».

«Δεν ζητούμε προνόμια, δεν ζητούμε οικονομική στήριξη, ζητούμε το αυτονόητο: να μπορεί η Λεμεσός να διαθέτει επαρκείς και λειτουργικές υποδομές για τη νόμιμη διαχείριση των λυμάτων, όπως επιβάλλουν ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τί θα πράξουν σε περίπτωση που δεν εισακουστούν τα αιτήματα τους, ο κ. Καραπατέας είπε ότι η απεργία θα συνεχιστεί και πρόσθεσε ότι στη Λεμεσό υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τν διάθεση των λυμάτων.

Κληθείς να πει κατά πόσον το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση, ο κ. Καραπατέας είπε ότι το Τμήμα «μας έδωσε ορισμένες λύσεις οι οποίες δεν είναι λειτουργικές και δεν μπορούμε να τις αποδεχθούμε», καθώς δεν ικανοποιούν τις ανάγκες που υπάρχουν σε σχέση με τις ποσότητες των λυμάτων.

Εξήγησε ότι ένα βυτιοφόρο πηγαίνει στον σταθμό και αναμένει από το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι για να αδειάσει ένα βυτίο και στη συνέχεια «μας λένε μην έλθετε γιατί δεν μπορεί ο σταθμός να επεξεργαστεί τα υπόλοιπα λύματα».

Ανέφερε, επίσης, ότι «το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού μας άνοιξε ένα καπάκι (δρόμου) στην επαρχία Λεμεσού» και στη συνέχεια «το καπάκι αυτό έκλεισε και δεν ξέρουμε που να αδειάσουμε».

Πρόσθεσε πως «πρέπει να ανοίξουν δύο καπάκια να μπορούν τα βυτιοφόρα να εξυπηρετούν τον κόσμο μέχρι να λειτουργήσει ο σταθμός» λυμάτων.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Καραπατέας είπε ότι λαμβάνουν συνεχώς «παράπονα από επιχειρήσεις» καθώς «τα λύματα είναι στους δρόμους».

ΚΥΠΕ