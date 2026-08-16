Δύο νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα: Σπίτια στις φλόγες και εγκαυματίες στο Κέντρο Υγείας (βίντεο)

Τραγική τροπή λαμβάνει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σαλαμίνα, καθώς κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης εντοπίστηκαν δύο σοροί στην περιοχή Περιστέρια, κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι δύο πολίτες που βρήκαν τραγικό θάνατο εγλωβίστηκαν στις φλόγες πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:43 και μέσα σε μόλις επτά λεπτά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

🔥 Μεγάλη #πυρκαγιά στην Σαλαμίνα περιοχή περιστέρια σαλαμινας



Βίντεο : Maria Golfinopoulou pic.twitter.com/tlNs9hHjfF — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 16, 2026

Την ίδια ώρα, τα δύο ενεργά μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά και στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Αρχικά, στις 14:55, οι πολίτες ενημερώθηκαν για την κατάσταση, ενώ στις 15:05 εκδόθηκε νέα ειδοποίηση με οδηγίες εκκένωσης για όσους βρίσκονταν στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Η #πυρκαγιά από τη #Σαλαμίνα όπως φαίνεται από τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού



Βίντεο : Vaggelis filipou pic.twitter.com/MgdBvExHFF — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 16, 2026

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στη Σαλαμίνα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και το νησί βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή).

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν εννέα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Τα αίτια των πυρκαγιών

Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ