Φωτιά στο Πισσούρι: Επιχειρούν πτητικά μέσα - Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού προς Πάφο (φώτος+ βίντεο)

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου, παρά την έξοδο του Πισσουρίου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που κατάφεραν να προστατεύσουν μεμονωμένες κατοικίες, ενώ συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Ο Αρχιπύραρχος και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών βρίσκεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στην κατάσβεση συνδράμουν, πέραν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι Βρετανικές Βάσεις, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας, η Επαρχιακή Διοίκηση, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου και οι εθελοντικές ομάδες Άτλας-Δίας, Kitas Weather, SupportCY, Blue Heart και Διάσωση 1.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:00 το απόγευμα σε περιοχή με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, παραπλεύρως του αυτοκινητοδρόμου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ζητήθηκαν ενισχύσεις από την Επισταθμία Επισκοπής και εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης.

Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε αποκοπή της τροχαίας κίνησης στον αυτοκινητόδρομο για λόγους ασφαλείας, διοχετεύοντας τα οχήματα μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού - Πάφου. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος του Πισσουρίου έχει πλέον δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.