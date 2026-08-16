Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Φωτιά στο Πισσούρι: Επιχειρούν πτητικά μέσα - Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού προς Πάφο (φώτος+ βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε περιοχή παρά τον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις. Οι οδηγοί διοχετεύονται μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού - Πάφου, ενώ στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου, παρά την έξοδο του Πισσουρίου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που κατάφεραν να προστατεύσουν μεμονωμένες κατοικίες, ενώ συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Ο Αρχιπύραρχος και Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών βρίσκεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στην κατάσβεση συνδράμουν, πέραν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι Βρετανικές Βάσεις, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας, η Επαρχιακή Διοίκηση, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου και οι εθελοντικές ομάδες Άτλας-Δίας, Kitas Weather, SupportCY, Blue Heart και Διάσωση 1.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:00 το απόγευμα σε περιοχή με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, παραπλεύρως του αυτοκινητοδρόμου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ζητήθηκαν ενισχύσεις από την Επισταθμία Επισκοπής και εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης.

Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε αποκοπή της τροχαίας κίνησης στον αυτοκινητόδρομο για λόγους ασφαλείας, διοχετεύοντας τα οχήματα μέσω του παλαιού δρόμου Λεμεσού - Πάφου. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος του Πισσουρίου έχει πλέον δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΦΩΤΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα