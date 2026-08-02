Ήταν και «πεδίον δόξης λαμπρόν» η πυρκαγιά στο Καλό Χωριό Λάρνακας

Εκτός από ένα πεδίο βολής, όπου διαπράχθηκαν εγκληματικά λάθη από την Εθνική Φρουρά, με αποτέλεσμα μετά την καταστροφή πυρομαχικών να ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα στο Καλό Χωριό και να επεκταθεί μέχρι την Αγία Άννα και τον Ψευδά, η ίδια μέρα κατέγραψε και σημαντικές επιδόσεις από τον κρατικό μηχανισμό πυρόσβεσης, ο οποίος εφάρμοσε νέα εργαλεία και σχέδια δράσης, ώστε να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες. Όσες αναθεωρήσεις ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, τις είδαμε να γίνονται πράξη και να αποδίδουν.

Είναι γεγονός ότι οι ενέργειες της Εθνικής Φρουράς αλλά και η αποτυχία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης «CY ALERT» επισκίασαν το «crash test» του μηχανισμού πυρόσβεσης σε μία μεγάλη κρίση πυρκαγιάς, την πρώτη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, μετά τις βελτιώσεις που έγιναν λόγω της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό τον περασμένο Ιούλιο. Βέβαια εντοπίστηκαν και αδυναμίες, ειδικά στην πρόληψη, από άποψη καθαρισμού χόρτων και παρουσίας ανυπάκουων πολιτών στο μέτωπο, όμως η γενική εικόνα ήταν ικανοποιητική.

Το ευχαριστήριο δείπνο που πρόσφερε το βράδυ ο κοινοτάρχης του Ψευδά στους λειτουργούς πυρόσβεσης και εθελοντές, στην πλατεία του χωριού, απηχούσε, μέσα στο πλαίσιο της φιλοξενίας και της ηθικής των κυπριακών κοινοτήτων, μία βαθιά ανάγκη ευγνωμοσύνης για τη συντονισμένη κινητοποίηση.

Νέα τεχνολογικά μέσα

Νέα μέσα και εργαλεία, τα οποια ζήτησε από το κράτος ο εθνικός συντονιστής Πυρκαγιών και αρχιπύραχος της Πυροσβεστικής, Νίκος Λογγίνος, λειτούργησαν αποτελεσματικά, όπως ανέφερε ο ίδιος στον «Π». Την ίδια ώρα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα βοηθήσουν τον μηχανισμό και στη συνέχεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν σε περίπτωση νέας κρίσης μέσα από τον συντονισμό θα προσπαθήσουν να μειώσουν τις πιθανότητες να χαθούν ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες, όπως καταφέρανε να κάνουνε, τόνισε, και στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το πεδίο βολής του Καλού Χωριού.

Συγκεκριμένα:

- Αξιοποιήθηκαν οι νέες κάμερες, μέσω των οποίων παρακολουθούσαν την πυρκαγιά, τόσο από το Κέντρο Ζήνων στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα όσο και από το νέο και σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στη Λευκωσία.

- Επιστρατεύτηκαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πετώντας την ώρα που δεν επιχειρούσαν τα πτητικά μέσα, δίνοντας καθαρή εικόνα για την έκταση της πυρκαγιάς και τυχόν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Λειτούργησαν τα συστήματα GPS, με τα οποία παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο και κατεύθυναν όλα τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών, της Αστυνομίας και της Μονάδας Ασθενοφόρων.

Στην πυρκαγιά επιχείρησαν, είπε ο κ. Λογγίνος, και τα καδενοφόρα οχήματα επιφυλακής της περιοχής Λάρνακας, τα οποία μισθώθηκαν φέτος. Δημιουργούσαν αντιπυρικές λωρίδες, αποτρέποντας την πυρκαγιά να κατεθυνθεί προς τις κοινότητες. «Οπόταν ό,τι ζητήσαμε από το κράτος φέτος, και το πήραμε, το χρησιμοποιήσαμε για να καταφέρουμε να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά», είπε.

Πάλεψαν οι εθελοντές

Την ίδια ώρα ως νέα πολύτιμη βοήθεια για τον μηχανισμό, χαρακτήρισε τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης, οι οποίες τον περασμένο Μάρτιο ενισχύθηκαν νομοθετικά για αναβαθμισμένο και πιο οργανωμένο πλαίσιο δράσης, ώστε να επιχειρούν αποτελεσματικά κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. «Τις εθελοντικές ομάδες δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Εκπαιδεύσαμε 400 άτομα, τους χρησιμοποιούμε καθημερινά και ήταν παρόντες στην κρίση στο Καλό Χωριό, μέχρι αργά το βράδυ. Παλέψανε δίπλα μας, για να μας βοηθήσουν. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια», τόνισε ο εθνικός συντονιστής.

Δύσκολες συνθήκες

«Έγινε άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού. Όλες οι υπηρεσίες ήταν στο κέντρο συντονισμού και στο επιχειρησιακό πεδίο, είμαστε ικανοποιημένοι», είπε. Όμως οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις δεν επιχειρουσαν σε εύκολες συνθήκες, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των εμποδίων των ανεμογεννητριών αλλά και της έντασης του ανέμου. Οι οδηγίες, σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, δίνονταν από το ΚΣΕΔ προς τους εκπροσώπους των υπηρεσιών που βρίσκονταν στον επιχειρησιακό τομέα. Οι χαράδρες κα οι ανεμογεννήτριες δυσκόλευαν τις επιχειρήσεις των πτητικών μέσων, ειδικά των αεροπλάνων. «Για αυτόν τον λόγο επιχειρούσαν στα δύσκολα σημεία τα ελικόπτερα και αφήσαμε τα αεροπλάνα να κάνουν, με οδηγίες δικές μας, βολές μπροστά από την πυρκαγιά, ώστε να την αποκόψουμε με ειδικό αφρό, για να μην μπορέσει να έχει ανεξέλεγκτη πορεία προς τις κατοικημένες περιοχές, πράγμα το οποίο καταφέραμε», τόνισε. Συγκεκριμένα επιχειρούσαν συνεχώς οκτώ μέσα από σύνολο 13 διαθέσιμων.

«Πετούσε» λόγω ανέμων

Οι έντονοι ανέμοι ήταν ακόμη ένα πρόβλημα εκείνη την ημέρα. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο, μετά την καταστροφή των συστημάτων, τα μέτωπα που δημιουργήθηκαν από την εκτόξευση των φλογών άπλωσαν αστραπιαία. Οι ανέμοι σε συνδυασμό με τη γύρω βλάστηση έσπρωχναν απότομα και συνεχώς την πυρκαγιά σε άνοιγμα. «Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι σε κλάσματα δευτερολέπτων μπορεί μια πυρκαγιά να ‘‘πετάξει’’ και να φύγει», είπε χαρακτηριστικά ο αρχιπύραρχος. Μάλιστα προχώρησε και σε μία παραδοχή: αν ήταν ακόμα πιο δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, θα μπορούσαν οι φλόγες να περάσουν και από τις κοινότητες, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην ξεκινά καμία εστία πυρκαγιάς.

Στη συγκεκριμένη κρίση είδε για ακόμη μία φορά το μεγάλο πρόβλημα των καφτρών, οι οποίες πετάγονται μπροστά από την πυρκαγιά, 700-800 μέτρα, δημιουργώντας συνέχεια νέες εστίες. «Και ενώ βρίσκεσαι στο μέτωπο και προσπαθείς να αποκόψεις την πυρκαγιά, ξεσπούν άλλα μέτωπα μπροστά σου, που είναι και επικίνδυνα, γιατί μπορεί να σε παγιδεύσουν και να σε κάψουν. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία είναι απρόβλεπτα», εξήγησε.

Χόρτα και ανυπάκουοι

Όσον αφορά τη βλάστηση, έγινε μια προσπάθεια καθαρισμού στην περιοχή, όμως δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να καθαριστεί όλη η έκταση, παραδέχτηκε. Το Τμήμα Δασών, που είναι υπό την ευθύνη του η περιοχή, είχε καθαρίσει τις αντιπυρικές λωρίδες, γι' αυτό και κινούνταν τα πυροσβεστικά οχήματα άνετα σε αυτές, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν, είπε. Ο εθνικός συντονιστής Πυρκαγιών σημείωσε επίσης ότι είχαν δοθεί από την αρχή οδηγίες, ώστε να μην εισέρχονται πολίτες στην επικίνδυνη ζώνη και οι κάτοικοι να απομακρύνονται με τη συνοδεία της Αστυνομίας. Ωστόσο αυτό δεν τηρήθηκε πιστά. «Σε τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται προβλήματα, καθώς ορισμένοι πολίτες δεν ακολουθούν τις οδηγίες και επιχειρούν να μεταβούν μόνοι τους στο μέτωπο της φωτιάς. Πρέπει να δημιουργήσουμε κουλτούρα συμμόρφωσης. Όταν δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες πρέπει να τις ακολουθούμε. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει το τρακτέρ ή το αυτοκίνητό του και να κατευθύνεται μόνος προς την πυρκαγιά», τόνισε.

Γιγαντιαία επιχείρηση

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά κατέκαψε έκταση περίπου 120 εκταρίων, αποτελούμενη κυρίως από χαμηλή άγρια βλάστηση. Για την κατάσβεσή της στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση με την ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Ίκαρος ΙΙ». Στο μέτωπο επιχείρησαν 11 εναέρια μέσα (έξι αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα), καθώς και ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις που ξεπέρασαν τα 220 άτομα -ανάμεσά τους στελέχη του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς, της Πολιτικής Άμυνας, της επαρχιακής διοίκησης, της Υπηρεσίας Θήρας, καθώς και πλήθος εθελοντών και κατοίκων της περιοχής.