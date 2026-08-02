Επιχείρηση στη Λεμεσό για παράνομη μετανάστευση - Χειροπέδες σε 40 πρόσωπα

Στη σύλληψη 40 συνολικά προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, προχώρησαν την Κυριακή Αστυνομία και Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), στο πλαίσιο επιχείρησης στη Λεμεσό για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι συγκεκριμένα, σε επιχείρηση το πρωί της Κυριακής, υπό τον συντονισμό του Αρχηγείου ΥΑΜ, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 40 πρόσωπα για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι έξι από τους συλληφθέντες αναμένεται να απελαθούν εντός της ημέρας, ενώ για τους υπόλοιπους γίνονται ενέργειες, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, για άμεση απέλαση τους από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

ΚΥΠΕ