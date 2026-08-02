Παναγιώτου: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους αγρότες ,ξεκινά η προετοιμασία της νέας ΚΑΠ μετά το 2027

Η δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη στήριξη των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, η προετοιμασία του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2027 και η ενίσχυση της ποιότητας των κυπριακών αγροτικών προϊόντων βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρος Μαρίας Παναγιώτου, στην καλοκαιρινή χοροεσπερίδα των Κουκλιών.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες δράσεις της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην Κύπρο ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των δικαιούχων της ΚΑΠ σε τραπεζική χρηματοδότηση μέχρι την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης.

Όπως τόνισε, το νέο αυτό εργαλείο δίνει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα ρευστότητας, επιτρέποντας στους παραγωγούς να υλοποιούν άμεσα τα επενδυτικά τους σχέδια και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Αναφερόμενη στις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του Υπουργείου, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, συνολικού ύψους 454 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκαν το επενδυτικό μέτρο και η πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών με συνολικό προϋπολογισμό 67,5 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις με συνολικές διεκδικούμενες επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 187 εκατ. ευρώ. Η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση για τη διαμόρφωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, ώστε οι νέες πολιτικές να ανταποκρίνονται ακόμη περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνέχιση της στήριξης της υπαίθρου μέσω του προγράμματος LEADER, το οποίο ενισχύει επενδύσεις έως και 800.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Ειδικά για την επαρχία Πάφου σημείωσε ότι για την Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου "Αφροδίτη" ΛΤΔ», στην οποία συμμετέχουν και τα Κούκλια, έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο νέο Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας και στο Κυπριακό Σήμα Ποιότητας, το οποίο, όπως είπε, θα αποτελέσει τη νέα ταυτότητα των κυπριακών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Τα πιστοποιημένα προϊόντα θα συνοδεύονται από ειδικό QR code και σύστημα αξιολόγησης έως τριών αστέρων, παρέχοντας στους καταναλωτές πλήρη ενημέρωση για την προέλευση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα, κάλεσε τους παραγωγούς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το νέο σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί επένδυση στην αξιοπιστία και την προστιθέμενη αξία των κυπριακών προϊόντων.

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας της, η κ. Παναγιώτου συνεχάρη το Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Αποδήμων Κουκλιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση των δεσμών με την κυπριακή ύπαιθρο. Αναφέρθηκε επίσης στη μακραίωνη ιστορία των Κουκλιών και στη στενή σύνδεση της κοινότητας με τη γεωργία, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη και η ευημερία των αγροτικών περιοχών παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης.