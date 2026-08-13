Πάφος: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαραθούντα - Έκαψε χωράφι με αμυγδαλιές (βίντεο)

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός της κοινότητας Μαραθούντας, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 12:28 μ.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:50 μ.μ., αφού προηγουμένως κατέκαυσε συνολική έκταση έξι εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε επίσης ιδιωτικό γεωργικό τεμάχιο με αμυγδαλιές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 μέλη του Τμήματος Δασών με επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο όχημα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 16 μέλη, επτά πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βυτιοφόρο.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.