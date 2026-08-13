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Πάφος: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαραθούντα - Έκαψε χωράφι με αμυγδαλιές (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Άγιος Βατζερός της κοινότητας Μαραθούντας στην Πάφο και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ τα αίτια διερευνώνται.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην τοποθεσία Άγιος Βατζερός της κοινότητας Μαραθούντας, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 12:28 μ.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 13:50 μ.μ., αφού προηγουμένως κατέκαυσε συνολική έκταση έξι εκταρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε επίσης ιδιωτικό γεωργικό τεμάχιο με αμυγδαλιές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 μέλη του Τμήματος Δασών με επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα καδενοφόρο όχημα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 16 μέλη, επτά πυροσβεστικά οχήματα, ένα καδενοφόρο και ένα βυτιοφόρο.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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