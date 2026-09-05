Στο 39,3% η πληρότητα των φραγμάτων την 1η Σεπτεμβρίου: «Ανάσα» σε σχέση με πέρσι, αλλά 4 εκπέμπουν SOS!

Στο 39,3% βρισκόταν η πληρότητα των φραγμάτων μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, με συνολική αποθηκευμένη ποσότητα 117,9 εκ. κυβικά μέτρα, από τα 300 εκ. κ.μ. που είναι η συνολική χωρητικότητα των 21 φραγμάτων παγκύπρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Η αντίστοιχη περσινή πληρότητα στις αρχές Σεπτεμβρίου κυμαινόταν μόλις στο 15,5%, με 46,4 εκ. κ.μ. αποθηκευμένη ποσότητα. Τους τελευταίους τρεις μήνες, κατά τους οποίους η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη λόγω θερμοκρασιών, η συνολική πληρότητα των φραγμάτων μειώθηκε κατά 7 εκ. κ.μ.

Συγκριτικά, τον Σεπτέμβριο του 2022, που είναι η καλύτερη υδρολογικά χρονιά που καταγράφεται στα στοιχεία που δημοσιεύει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την τελευταία πενταετία, η πληρότητα ανερχόταν σε 76%.

Από τα 21 φράγματα, τα τέσσερα βρίσκονται σε "εξαιρετικό" βαθμό, με πληρότητα άνω του 85%. Συγκεκριμένα το φράγμα Καλοπαναγιώτη, που είναι και το μικρότερο, βρίσκεται στο 100%, το φράγμα Κλήρου-Μαλούντα-Ακακίου στο 89,7%, το φράγμα Σολέας βρίσκεται στο 88%, και το φράγμα Ταμασού στο 86%.

Σε "καλό" επίπεδο, δηλαδή με πληρότητα μεταξύ 68-85% βρίσκονται άλλα τρία φράγματα: το φράγμα Ξυλιάτου με 82%, το φράγμα Βυζακιάς με 79% και το φράγμα Πωμού με 70%.

Σε "μέτριο" επίπεδο (51-68%) βρίσκονται άλλα τέσσερα φράγματα: το φράγμα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς (59%), το φράγμα Αρμίνου (58%), το φράγμα Αργάκας (56%) και το φράγμα Γερμασόγειας (52%).

Σε "χαμηλό" επίπεδο (35-51%) εξακολουθούν να βρίσκονται έξι φράγματα: το φράγμα Κανναβιού με 45%, το φράγμα Πολεμιδιών με 44%, το φράγμα Ευρέτου με 42%, το φράγμα Κούρη και το φράγμα του Μαυροκόλυμπου με 39% αντίστοιχα και το φράγμα Ασπρόκρεμμου με 38%.

Τέλος, η πληρότητα σε τέσσερα φράγματα βρίσκεται σε "κρίσιμο" επίπεδο, δηλαδή είναι κάτω από 35%: το φράγμα Διπόταμος 29%, το φράγμα Καλαβασός 23%, το φράγμα Λευκάρων 18%, και το φράγμα Άχνας μόλις 1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ