Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της Ανδρολύκου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Ανδρολύκου, της επαρχίας Πάφου Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου, 2026 και ώρα 18:20, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Μερσινούδια», της κοινότητας Ανδρολύκου, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 18:35, αφού έκαψε μικρή έκταση από ξερά χόρτα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.