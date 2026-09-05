Έτοιμοι για τριήμερη εκεχειρία δηλώνουν Ζελένσκι-Πούτιν

Έτοιμοι για τριήμερη εκεχειρία δηλώνουν ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει της επίσκεψης των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ το Σάββατο στη Ρωσία και την Κυριακή στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε το Σάββατο ότι μίλησε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει τις συνομιλίες τους με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη ν' απέχει από τους βομβαρδισμούς κατά της Μόσχας από τώρα και επίσης την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο ίδιος είπε πως αναμένει από τη Ρωσία να πράξει το ίδιο σχετικά με το Κίεβο.

"Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου", ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram. "Από τη στιγμή αυτής της συζήτησης είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε μία εκεχειρία στους βομβαρδισμούς κατά πόλεων που εμπλέκονται στη διαπραγματευτική διαδικασία".

Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε από σήμερα, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: ΚΥΠΕ