Συνάντηση Επιτρόπου Περιβάλλοντος με τον Δήμαρχο Λευκωσίας: Σχέδιο δράσης για αδέσποτα, πλημμύρες, πράσινο και απόβλητα

Σειρά ζητημάτων που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη Λευκωσία τέθηκαν στο τραπέζι κατά τη συνάντηση του Επιτρόπου Ηλία Μυριάνθους με τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων στειρώσεων, η αντιπλημμυρική προστασία και η διαχείριση των ποταμών και ρεμάτων εντός της πόλης, η φροντίδα και ανανέωση του αστικού πρασίνου, η αξιοποίηση ανακτημένου νερού, καθώς και η διαχείριση των αστικών και πράσινων αποβλήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων ζώων και των μη δεσποζόμενων σκύλων και γάτων. Όπως επισημάνθηκε, απαιτείται εντατικοποίηση και καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων στειρώσεων, ιδιαίτερα για τους γάτους, ενώ παράλληλα κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε οι δράσεις να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στον έλεγχο των πληθυσμών. Από πλευράς Δήμου Λευκωσίας τέθηκε επίσης η πρόταση να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης φοιτητών Κτηνιατρικής σε προγράμματα στειρώσεων, μέσα από ένα κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας και σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων θα μπορούσε να δημιουργήσει και ζητήματα δημόσιας υγείας. Σημαντικό κεφάλαιο της συνάντησης αποτέλεσε η διαχείριση των ποταμών και των παραποτάμιων ρεμάτων που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Ιδιαίτερα σε σημεία που αποτελούν τμήμα της αντιπλημμυρικής υποδομής, συζητήθηκε η ανάγκη να εξεταστεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η δυνατότητα περιοδικού μηχανικού καθαρισμού, πέραν του χειρωνακτικού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η ομαλή ροή και απορροή των ομβρίων, κυρίως σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, αλλά και να περιορίζεται η δημιουργία στάσιμων νερών και εστιών κουνουπιών. Στη συζήτηση τέθηκε ακόμη η διαχείριση των δέντρων κατά μήκος των πεζοδρομίων, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ολοκληρωμένου πλάνου σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αξιολογηθεί η κατάσταση των δέντρων και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να προχωρήσει σταδιακά η αντικατάσταση γερασμένων, ασθενών ή επικίνδυνων δέντρων με νέα, υγιή και κατάλληλα είδη για το αστικό περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του πρασίνου της πόλης, χωρίς να επηρεάζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών. Οι αυξημένες ανάγκες άρδευσης του Δήμου αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο συζήτησης.

Ο Δήμος Λευκωσίας διαχειρίζεται συνολικά 1.052 χώρους πρασίνου, μεταξύ των οποίων 177 πάρκα, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ανάγκες σε νερό. Υπό τις σημερινές συνθήκες λειψυδρίας, συζητήθηκε η περαιτέρω αξιοποίηση ανακτημένου νερού για την άρδευση του αστικού πρασίνου, ως μία λύση που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων. Στο τραπέζι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και στην ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων υποδομών για την επεξεργασία και αξιοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε η δυνατότητα ενισχυμένου ρόλου των Τοπικών Αρχών στη δημιουργία ή συμμετοχή σε σχετικές υποδομές, μεταξύ άλλων και για ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Συζητήθηκε παράλληλα η εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ», με να εκφράζονται προβληματισμοί κατά πόσο η καθολική εφαρμογή του, χωρίς παράλληλη ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πρόβλημα και τα πράσινα απόβλητα. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη διαχείριση των κλαδεμάτων και των πράσινων αποβλήτων.

Οι μεγάλες ποσότητες που συλλέγονται δημιουργούν δυσκολίες ως προς την απορρόφηση και επεξεργασία τους από τις εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των Τοπικών Αρχών στη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των πράσινων αποβλήτων.

Μετά τη συνάντηση, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναμένεται να προχωρήσει σε επαφές με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν, με στόχο να διερευνηθούν οι δυνατότητες προώθησης συγκεκριμένων λύσεων.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η συνέχιση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Δήμο Λευκωσίας και η επανεξέταση των θεμάτων στη βάση των αποτελεσμάτων των επαφών με τις αρμόδιες υπηρεσίες.