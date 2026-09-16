Σενέκης για Ακάμα: «Ψαλιδίζονται» κατά 700 τ.μ. οι νέες υποδομές – Τι αλλάζει στον σχεδιασμό

Οι νέες υποδομές στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα περιορίζονται κατά περίπου 700 τ.μ., δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, ενώ δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις Βουλευτών για το θέμα ο ΓΔ Περιβάλλοντος του Υπουργείου εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2027 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις υποδομές.

Ο κ. Σενέκης παρουσίασε στην Επιτροπή την Τετάρτη τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες σε θέματα περιβάλλοντος για την επόμενη περίοδο. Όπως είπε, αυτές οι προτεραιότητες είναι τα ανθεκτικά δάση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτική φύση, η κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ορυκτών πόρων.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι θεωρεί τη συνεργασία με τη Βουλή «ουσιαστική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση σταθερών, τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών».

Σημειώνοντας ότι είναι αναγκαία η μετάβαση σε ένα σύγχρονο σύστημα δασοπροστασίας, ανέφερε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους €25,5 εκατ. σε βάθος τριετίας.

Προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του Σχεδίου για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είπε, προσθέτοντας ότι οι νέες υποδομές περιορίζονται κατά περίπου 700 τ.μ.

Ο κ. Σενέκης ανέφερε, επίσης, ότι προωθείται ολοκληρωμένη μελέτη βιωσιμότητας για το εθνικό δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, η οποία θα καθορίσει τον σχεδιασμό για την περίοδο 2029 έως 2035 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2028.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές ανακύκλωσης, είπε ότι προωθείται η δημιουργία μικρότερων Πράσινων Σημείων σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Για τους παράνομους σκουπιδότοπους, σημείωσε ότι η συνολική κρατική στήριξη για εργασίες καθαρισμού ανήλθε σε €2,22 εκατ.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ο Υπουργός Γεωργίας είπε πως «με την ολοκλήρωση των έργων, εντός του πρώτου τριμήνου του 2028, η Κύπρος θα έχει κλείσει οριστικά ένα σημαντικό περιβαλλοντικό κεφάλαιο δεκαετιών».

Από τις οκτώ υφιστάμενες ασφαλτικές μονάδες, τέσσερεις έχουν ήδη εξασφαλίσει Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, ενώ μία επιπλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, προσθέτοντας ότι εξετάστηκαν έξι νέες αιτήσεις.

Αναφερόμενος στα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, σημείωσε ότι στόχος είναι να αποκοπεί η παράνομη αλυσίδα διακίνησης των αποβλήτων από την ίδια την πηγή.

Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση, είπε ότι πραγματοποιήθηκαν 142 δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής, με καθαρά έσοδα €109,04 εκατ. για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Περίπου το 30% των περιοχών της χώρας έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, επεσήμανε. Συνολικά έχουν καθοριστεί 72 περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται 39 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 33 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά, συμπλήρωσε.

Ο κ. Σενέκης ανέφερε, ακόμη, ότι προχωρεί η ετοιμασία χαρτών γεωλογικής καταλληλότητας, σημειώνοντας ότι δρομολογούνται μελέτες για την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής Κρίσιμων Πρώτων Υλών.

«Στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, στόχος μας είναι η στήριξη του εισοδήματος, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων παράκτιων κοινοτήτων», είπε.

Επιπρόσθετα, έθεσε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, οι οποίες είναι τα ανθεκτικά δάση και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, η ανθεκτική φύση, η κυκλική και ανταγωνιστική πράσινη οικονομία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ορυκτών πόρων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, ρώτησε αν θα αυξηθεί η κρατική χορηγία προς τα καταφύγια ζώων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, είπε ότι πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στις τοπικές αρχές και να εφαρμοστούν πρακτικές επιβράβευσης των πολιτών για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ζήτησε να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός στη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία «εξελίσσεται σε υγειονομική βόμβα». Παράλληλα, ρώτησε για τα εργοστάσια διαχείρισης αποβλήτων σε Κόσιη και Πεντάκωμο.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, είπε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος πρέπει να ασκήσει πίεση σε άλλες αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας στη Λεμεσό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο το θέμα των αποβλήτων συνδέεται με ανεπαρκείς πολιτικούς σχεδιασμούς και παραλείψεις. Χαρακτήρισε, επίσης, ως «καυτή πατάτα» το θέμα του Ακάμα.

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, ρώτησε για το Δασικό Κολέγιο Κύπρου, τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και το πρόβλημα της ρύπανσης των ακτών της Λεμεσού.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, είπε ότι «πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τον αριθμό των προστατευόμενων περιοχών». «Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο την προστασία αλλά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δήμος Γεωργιάδης, ρώτησε αν προγραμματίζεται η ανέγερση καταφυγίων σκύλων στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου.

Απαντώντας στους Βουλευτές, ο Χρίστος Σενέκης ανέφερε ότι είναι ευθύνη της Πολιτείας να δίνει ευέλικτες λύσεις στους πολίτες. Σημείωσε, επίσης, ότι «υπήρξε αστοχία στον σχεδιασμό για τις μονάδες στην Κόσιη και στο Πεντάκωμο».

«Πρέπει να είμαστε αυστηροί και να επιβάλουμε πρόστιμα σε όσους ρυπαίνουν τις παραλίες. Θα είναι πιο αυστηρή η στάση μας απέναντι στους παρανομούντες», υπογράμμισε.

Ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Κώστας Κωνσταντίνου, είπε ότι υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου για την περίοδο 2024-2029, ύψους €1,5 εκατ., βάσει του οποίου οι τοπικές αρχές μπορούν να υποβάλουν εισηγήσεις χρηματοδότησης για τη δημιουργία καταφυγίων ζώων.

Για το «Πληρώνω όσο Πετώ», ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι γίνεται προσπάθεια διευθέτησης του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι «χωρίς τη συνδρομή των τοπικών αρχών τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2027 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για τις υποδομές του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Η Έλενα Στυλιανοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, αναφέρθηκε στο ζήτημα με τις πλαστικές σακούλες.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, είπε ότι έχουν περάσει 15 φοιτητές φέτος στο Δασικό Κολέγιο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 20 δευτεροετείς φοιτητές.

Μιλώντας μετά το τέλος της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, είπε ότι «η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας».

«Οι πολιτικές κρίνονται από τα αποτελέσματά τους και όχι από τις εξαγγελίες», τόνισε, προσθέτοντας ότι «έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας».

«Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια και συνεργασία με τη Βουλή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, προχωρούμε στην εφαρμογή πολιτικών που προστατεύουν ουσιαστικά το περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ