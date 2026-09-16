Ευρωκοινοβούλιο: Νέο τέλος στα δέματα από τρίτες χώρες – Αυστηρότεροι κανόνες για Shein, Temu και ηλεκτρονικό εμπόριο

Τη μεταρρύθμιση του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ, με αυστηρότερους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, νέο τέλος διεκπεραίωσης για δέματα από τρίτες χώρες και δημιουργία νέας Τελωνειακής Αρχής της ΕΕ, ολοκλήρωσε την Τετάρτη το Ευρωκοινοβούλιο.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει την επιβολή τέλους διεκπεραίωσης για κάθε αντικείμενο που αγοράζεται από διαδικτυακό κατάστημα εκτός ΕΕ και αποστέλλεται απευθείας σε καταναλωτή στην Ένωση. Το τέλος θα καταβάλλεται από τον φορέα που είναι υπεύθυνος και για τις υπόλοιπες τελωνειακές επιβαρύνσεις του δέματος, ενώ το ακριβές ύψος του θα καθοριστεί από την Κομισιόν και θα επανεξετάζεται ανά διετία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να εισπράττουν το τέλος το αργότερο από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ευθύνη σε πωλητές και πλατφόρμες

Με τους νέους κανόνες, οι πωλητές και οι διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από τρίτες χώρες απευθείας σε πελάτες στην ΕΕ θα αντιμετωπίζονται ως εισαγωγείς.

Ως εκ τούτου, θα υποχρεούνται να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές τα απαιτούμενα στοιχεία, να καταβάλλουν ή να εγγυώνται τις σχετικές επιβαρύνσεις και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ή να εκπροσωπούνται από οντότητα με έδρα στην Ένωση, η οποία διαθέτει καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα ή «αξιόπιστου συναλλασσόμενου».

Για εταιρείες που παραβιάζουν επανειλημμένα τους κανόνες προβλέπονται πρόστιμα από 1% έως 6% της συνολικής αξίας των εμπορευμάτων που εισήγαγαν στην ΕΕ κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν επίσης να αναστέλλουν ή να ανακαλούν το καθεστώς αξιόπιστου συναλλασσόμενου ή εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και να χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις ως υψηλού κινδύνου.

Νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η δημιουργία πανευρωπαϊκού ψηφιακού τελωνειακού συστήματος, του Κόμβου Δεδομένων της ΕΕ, τον οποίο θα διαχειρίζεται η νέα Τελωνειακή Αρχή της ΕΕ.

Ο κόμβος προβλέπεται να είναι διαθέσιμος για προαιρετική χρήση το αργότερο έως το 2031 και να καταστεί υποχρεωτικός έως το 2034. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα αντικαταστήσει τουλάχιστον 111 διαφορετικά συστήματα λογισμικού που χρησιμοποιούν σήμερα οι τελωνειακές αρχές στην Ευρώπη.

Για τις επιχειρήσεις, στόχος είναι να απλοποιηθεί η δήλωση των εμπορευμάτων και η επικοινωνία με τις τελωνειακές υπηρεσίες, ενώ για τις αρχές επιδιώκεται καλύτερη ανάλυση κινδύνου και ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία.

Η νέα Τελωνειακή Αρχή της ΕΕ θα έχει έδρα τη Λιλ της Γαλλίας και μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της θα περιλαμβάνονται ο συντονισμός της τελωνειακής συνεργασίας, η διαχείριση κινδύνων και η λειτουργία του Κόμβου Δεδομένων.

Οι εταιρείες εισαγωγών και εξαγωγών που συμμορφώνονται με τους κανόνες και παρέχουν στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση στα ηλεκτρονικά τους συστήματα θα μπορούν να εντάσσονται σε απλουστευμένο καθεστώς «εμπιστοσύνης και ελέγχου».

Σε αντάλλαγμα, θα υπόκεινται σε λιγότερους ελέγχους και θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία στην καταβολή δασμών και τελών. Το υφιστάμενο καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα θα παραμείνει σε ισχύ, ώστε να εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο και σε μικρότερους οικονομικούς φορείς.

Παράλληλα, οι πωλητές και οι πλατφόρμες τρίτων χωρών ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αποθήκες εντός της ΕΕ και να πραγματοποιούν μεγαλύτερες, συγκεντρωτικές αποστολές, οι οποίες θεωρούνται ευκολότερες ως προς τον τελωνειακό έλεγχο. Για τις μεταγενέστερες ενδοενωσιακές αποστολές προς πελάτες προβλέπεται χαμηλότερο τέλος διεκπεραίωσης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ