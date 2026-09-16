Συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη είχε ο Αβέρωφ: «Αν ο ΠτΔ καταλήξει σε στρατηγική συμφωνία για το Κυπριακό, θα με βρει δίπλα του»

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε σήμερα το απόγευμα ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, ενόψει των επικείμενων επαφών στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό.

Ο κ. Νεοφύτου είχε ζητήσει τη συνάντηση για να μεταφέρει στον Πρόεδρο τις απόψεις του για τη νέα προσπάθεια στο Κυπριακό και να διατυπώσει τις εκτιμήσεις του. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ήταν μια πολύ καλή και εποικοδομητική συνάντηση.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφέρει πως «το εθνικό μας πρόβλημα είναι, εις ό,τι με αφορά, πάνω από όλα».

Όπως αναφέρει, στην «τελευταία, ενδεχομένως, προσπάθεια για το Κυπριακό», επιδιώκει να συμβάλει προς την κατεύθυνση της λύσης.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δημόσια τοποθέτησή του ότι, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταλήξει σε στρατηγική συμφωνία για το Κυπριακό, θα έχει τη στήριξή του.

«Εάν ο ΠτΔ καταλήξει σε στρατηγική συμφωνία για το Κυπριακό θα με βρει δίπλα του», αναφέρει χαρακτηριστικά.